Маас: саміт в Нормандському форматі відбудеться через декілька тижнів

"Ми активно працюємо, щоб підготуватись до саміту Нормандського формату, що відбудеться протягом наступних тижнів", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас.

"Домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу зараз втілюються і ми хочемо використати цю динаміку, - наголосив він. - У нас є Нормандський формат, до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна. В цьому форматі ми дали старт Мінському процесу і ми хочемо розвивати його далі", - Маас зауважив відповідаючи на питання стосовно політики щодо України протягом спільної прес-конференції з Держсекретарем США Майком Помпео в Лейпцигу.

Він відзначив, що в питанні досягнення миру на Донбасі, існують певні "передумови, які все ще не були виконані".

Маас також підкреслив прагнення Німеччини допомогти президентові України Володимиру Зеленському втілювати реформи.

"Зараз в Україні дуже позитивна динаміка, що розпочалась з обранням президента Зеленського. Тому ми маємо намір підтримати президента Зеленського в його починаннях", - наголосив головний дипломат Німеччини. він висловив підтримку пріоритетам з подолання корупції та досягнення миру на Донбасі, озвученим Зеленським.

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