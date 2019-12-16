Кулеба обговорив у Держдепі наступні кроки після Нормандського саміту

Нові кроки, які потрібно втілити після Нормандського саміту, обговорив Віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба на зустрічі в Держдепі.

Про основні питання, які обговорювались під час зустрічі Кулеби з заступником Держсекретаря США Девідом Гейлом, що відбулась 13 грудня у Вашингтоні, повідомила речниця Держдепу Морган Ортагюс.

"Заступник Держсекретаря Гейл підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів територіальної цілісності та суверенітету України перед лицем російської агресії, що триває", - йдеться у повідомленні.

Заступник Держсекретаря Гейл та віце-прем'єр-міністр Кулеба обговорили наступні кроки для втілення після зустрічі у Нормандському форматі від 9 грудня а також важливість продовження прогресу із втілення реформ для забезпечення успіху України, повідомили в Держдепі.

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