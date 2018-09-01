Пеговори щодо України в «нормандському форматі» неможливі зараз – Росія

Російський міністр закордонних справ заявив, що після вбивства лідера бойовиків у східній Україні переговори щодо України з лідерами з Росії, України, Франції та Німеччини, відомі як «нормандський формат», неможливі. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс».

«Неможливо говорити про майбутні зустрічі у «нормандському форматі», як хотілося багатьом нашим європейським партнерам», – сказав журналістам Сергій Лавров.

«Це серйозна ситуація, яка потребує аналізу», – зазначив він, посилаючись на вбивство Олександра Захарченка, лідера сепаратистів, підтримуваних Росією, в Донецькій області, який загинув під час вибуху в п'ятницю.

Дивіться також: США випробували свій найсучасніший винищувач F-35