США встановлять обмеження на відвідини американцями Північної Кореї

Наступного місяця стане чинного заборона громадянам Сполучених Штатів подорожувати до Північної Кореї. Інформацію про це надруковано в середу у Federal Register. Заборона, яка стає чинною від першого вересня, обмежує відвідини КНДР або транзит через ту країну з приводу серйознаого ризику «арешту або довготермінового ув’язнення».

«Всі американські паспорти оголошуються недійсними для відвідин КНДР або через цю країну, без спеціального дозволу для такої подорожі», читаємо в розпорядженні про заборону.

Проте заборона не стосуєтсья подорожей з гуманітарних міркувань і, в деяких випадках, подорожей журналістів. Вона буде чинною протягом одного року, якщо не буде скасована раніше Державним департаментом США.

Рішення про заборону на подорожування винесено після смерті американського студента Отто Вормбіра, який помер після повернення до США, у результаті коми в північнокорейській в’язниці.

Вормбір був засуджений на багаторічний термін важких робіт на основі звинувачення у спробі крадіжки пропагандистської афіші з готелю в Пхеньяні.

Минулого місяця 22-річного студента евакуйовано з медичних міркувань до США. В нього виявили серйозне пошкодження мозку.

Після смерті Вормбіра президент Дональ Трамп заявив, що в нього вже не вистачає терпеливості у відносинах з північнокорейським режимом. Він назвав ставлення до Вормбіра «повною ганьбою» і назвав уряд КНДР брутальним режимом, який «не шанує верховенства права або основних правил людської пристойності».

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