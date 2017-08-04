Сполучені Штати розраховують на прийняття РБ ООН нових санкцій проти КНДР

Згідно з дипломатичними джерелами, на які покликається видання Reuters, Сполучені Штати розраховують не те, що в суботу Рада Безпеки прийме рішучіші санкції проти Північної Кореї з приводу проведення нею випробувань двох балістичних ракет.

Як кажуть дипломати, в п’ятницю США поширила проект резолюції серед всіх 15 країн-членів Ради Безпеки, що означає імовірність згоди Китаю, який є близьким союзником КНДР, на накладення нових заходів.

Щоб резолюція була прийнятою, потрібно підтримки з боку Сполучених Штатів, Китаю, Росії, Франції і Великобританії.

США і Китай минулого місяця вели переговори на тему проекту резолюції. Звичайно, вони погоджують санкції проти Північної Кореї перед тим, як вони формально залучають інших членів Ради Безпеки.

Неофіційно, Сполучені Штати ознайомлюють Великобританію і Францію щодо двосторонніх переговорів, тоді як голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що Китай обмінюється з Росією інформацією про проект і хід переговорів.

Поки що невідомо, чи погані відносини між Росією і Сполученими Штатами, які в середу наклали нові односторонні санкції на Москву, перешкоджатимуть переговорам.

Москва не погоджується з оцінками західних країн щодо того, що Пхеньян запустив дві міжконтинентальні ракети, кажучи, що це були ракети середньої дальності. Дипломати кажуть, що Китай і Росія вважають лише запуск ракети великої дальності або випробування ядерної зброї для започаткування заходів для схвалення додаткових санкцій ООН.

Санкції ООН проти Північної Кореї накладено ще у 2006 році з приводу програм балістичних ракет і ядерної зброї, і тоді Рада Безпеки прийняла резолюцію про санкції у відповідь на п’ять випробувань ядерної зброї та два запуски ракет великої дальності.

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