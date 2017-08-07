Тіллерсон: якщо КНДР готова до переговорів, вона повинна припинити ракетні випробування

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив у понеділок, що найкращим кроком, який могла б зробити Північна Корея для того, щоб дати знати про свою готовність до діалогу, було б припинити ракетні випробування.

«Ми не мали довшого періоду часу, де б вони не вдавалися до якогось виду провокативних дій, вдаючись до запуску балістичних ракет. Отже я думаю, це був би перший і найсильніший сигнал, який вони могли б надіслати нам, припиняючи ці ракетні запуски», сказав Тіллерсон.

Таку заяву він зробив у Манілі, де бере участь у регіональному форумі Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Тіллерсон сказав, що одностайне схвалення в суботу Радою Безпеки ООН нових санкцій проти Північної Кореї з приводу випробування нею балістичних ракет надсилає заяву, що вся міжнародна громадськість вважає дії цієї країни неприйнятними та що очевидними є сподівання, що Корейський півострів буде без ядерної зброї.

«Ми знову надіємось, що це кінець кінцем спричинить, що Північна Корея дійде висновку щодо обрання іншого шляху, і коли будуть відповідні умови, тоді ми зможемо сісти за стіл і мати діалог про майбутнє Північної Кореї, і тоді вони будуть почувати себе безпечно і процвітати економічно», сказав він.

У понеділок Північна Корея осудила санкції. Про це повідомили державні засоби масової інформації, обіцяючи вдатися до відплатних заходів проти США у багато тисяч разів сильніших. Вона повторила своє становище, що санкції не змусять її вести переговори з приводу ядерної програми. КНДР заявила, що вона «вдасться до «заходів справедливості», але не пояснила, що мала на думці, і додала, що Сполучені Штати зроблять помилку, якщо вірять, що її континентальна частина безпечна тільки тому, що обидві країни відокремлює океан.

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