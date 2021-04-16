Норвегія дозволить США будувати військові об'єкти на території країни

Норвегія підписала переглянуту угоду зі США про регулювання американської оборонної діяльності на своїй території.

Це дозволить Сполученим Штатам зводити військові об'єкти на трьох норвезьких аеродромах та одній військово-морській базі, проте США не зможуть створювати на території країни окремі власні бази. Договір має бути ратифікований парламентом Норвегії.

"Наша співпраця із союзниками постійно розвивається. Угода підтверджує тісні відносини Норвегії з США і ключову позицію Норвегії на північному фланзі НАТО, - заявила міністерка закордонних справ країни Іне Еріксен Сурейде. - Наша політика щодо розміщення іноземних військ на території Норвегії, накопичення або розгортання ядерної зброї і відвідування портів залишається незмінною", - сказала вона.

Норвегія, одна із країн-співзасновниць НАТО у 1949 році, не дозволяла створювати на своїй території іноземні бази в мирний час або розміщувати ядерну зброю, хоча західні війська можуть проводити навчання на її території.

Водночас, через напруження відносин Європи із Москвою після анексії Криму та дій на Донбасі Норвегія закликала США розташувати більше морських піхотинців ближче до кордону із Росією.

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