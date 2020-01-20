Тисячі захисників права на носіння зброї зібрались у американському Ричмонді

Тисячі власників зброї вийшли на вулиці столиці американського штату Вірджинія Ричмонд.



Акція протесту відбувається за посилених умов безпеки.

Напередодні губернатор штату Ральф Нортем тимчасово заборонив доступ зі зброєю на територію парламенту штату а також обмежив рух деякими вулицями міста з метою забезпечити мирний характер демонстрацій.

До акції протесту долучились люди різних переонань. "Право на зброю - це громадянське право", "Антирасисти за зброю", та інші. Протестувальники виступили на підтримку права на вільне володіння зброєю, яке передбачене другою поправкою до Конституції США. На захист другої поправки виступив і президент США Дональд Трамп.

"Демократична партія у Співдружності Вірджинія тяжко працює, щоб забрати ваші права, передбачені другою поправкою до Конституції. Це лише початок. Не дозволяйте, щоб це сталось. Голосуйте за республіканців 2020!"

Багато учасників протесту є прихильниками президента Трампа, відзначають спостерігачі. Прапор з гаслом "Повернімо велич Америці" було видно над юрбою, як і велику кількість постерів та прапорів на підтримку чинного президента США.

Загалом, акція протесту поки відбувається мирно, відзначали представники поліції штату в першій половині дня.

Сьогодні у США відзначають день борця за рівноправ'я Мартіна Лютера Кінга. Для вірджинців це також так званий "День лобізму" - традиційна нагода поспілкуватись із законодавцями штату для того, щоб засвідчити пріоритети в законодавчому порядку денному на новий рік, пишуть ЗМІ.

Невдоволення захисників права на володіння зброї викликали рішення парламенту штату, який минулого тижня схвалив три законопроекти, спрямовані на посилення контролю над носінням зброї.

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