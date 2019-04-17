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Трамп запропонував Папі Римському допомогти з відновленням Собору Паризької Богоматері

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Ми підтримуємо Францію та пропонуємо нашу підтримку у відновленні цього незамінного символу Західної цивілізації
Заява Білого дому про розмову Трампа із президентом Франції

У телефонній розмові із Папою Римським, президент США Дональд Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів допомогти з відновленням та відбудовою Собору Паризької Богоматері, який зазнав значної шкоди через пожежу цього тижня. Про це президент США Дональд Трамп заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Щойно мав прекрасну розмову з Папою Римським Франциском, висловив співчуття від імені народу США з приводу жахливої та руйнівної пожежі у Соборі Паризької Богоматері. Я запропонував допомогу наших прекрасних експертів щодо відновлення та відбудови", - відзначив президент США у Twitter.

Напередодні Трамп провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, у ході якої він висловив співчуття від імені американського народу.

"Ми підтримуємо Францію та пропонуємо нашу підтримку у відновленні цього незамінного символу Західної цивілізації", - йдеться у заяві на сайті Білого дому.

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