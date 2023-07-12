Нова допомога від партнерів – результати зустрічей української делегації з лідерами країн НАТО у Вільнюсі

Перебуваючи в Вільнюсі, президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами кількох країн-членів НАТО.

Про зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський написав: “Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю”.

“Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування”, – запевнив Зеленський за результатами зустрічі.

Напередодні Франція оголосила, що приєднується до Великої Британії в постачанні ЗСУ ракет великої дальності SCALP, аналогічні британським Storm Shadow, що дозволить українським силам вражати стаціонарні цілі на великій відстані.

Макрон заявив, що цей крок відповідатиме політиці Франції щодо допомоги Україні в захисті її території, маючи на увазі, що Париж отримав запевнення від Києва, що ракети не будуть застосовуватись для ударів по території Росії.

Про зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський повідомив: “Обговорюємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО – маємо розуміння Канади, буде розуміння світу, готуємо важливу безпекову перемогу для України”.

Також Зеленський висловив вдячність Трюдо і Канаді за бронетехніку. “Є потужні домовленості”, – запевнив Зеленський у Twitter.

Відбулася зустріч і Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Було досягнуто домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них. Як повідомляв Голос Америки , для захисту самого саміту НАТО у Вільнюсі Німеччина розгорнула 12 протиракетних установок Patriot.

Напередодні Німеччина оголосила, що надасть Україні новий пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро. Пакет включає дві пускові установки Patriot зі складу Бундесверу, 40 додаткових бойових машин піхоти Marder, 25 додаткових основних бойових танків Leopard 1 A5, а також п'ять танків Bergepanzer 2, повідомили в міністерстві оборони ФРН.

Пакет допомоги включає додатково 20 тисяч артилерійських боєприпасів і 5 тисяч 155-мм боєприпасів. Ця військова підтримка відповідає "пріоритетам України: протиповітряна оборона, танки, артилерія... за допомогою цього ми робимо важливий внесок у зміцнення стійкості України", - сказав міністр оборони Борис Пісторіус.

“Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру”, – написав Зеленський.

Оборонні потреби України Зеленський обговорив і з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Йшлося про подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї та сучасній західній авіації на майбутнє.

Прем'єр-міністр Норвегії Гар Стере оголосив, що його країна надасть Україні військову допомогу обсягом 960 млн дол цього року. "Україна має нагальну потребу в більшій військовій підтримці та устаткуванні", - додав Стере під час саміту у Вільнюсі.

Невдовзі після зустрічей та розмови лідерів G7 випустила тристорінковий документ із детальним описом угоди про спільну декларацію.

Країни “Групи семи” схвалили Декларацію щодо підтримки України. Про це заявив президент США Джо Байден в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.

За його словами, документ передбачає, що кожна країна G7 узгодить з Україною довготривалі двосторонні безпекові зобов’язання.

"Сьогодні члени G7 оприлюднюють спільну Декларацію про підтримку України, щоб прояснити: наша підтримка триватиме на довге майбутнє. Це розпочинає процес, за яким кожна з наших країн, і будь-яка інша країна, що бажає приєднатись, буде вести переговори з Україною про довгострокові, двосторонні безпекові зобов’язання перед Україною", - заявив президент США.

Байден також додав: "Ми допоможемо Україні побудувати потужну боєздатну оборону на суші, у повітрі та на морі, яка буде силою стабільності в регіоні та стримуватиме будь-які загрози".

Як повідомляв Голос Америки, Володимир Зеленський високо оцінив результати саміту НАТО, який відбувається в Литві. Він висловив вдячність союзникам за "практичну і безпрецедентну підтримку".

"Результат саміту НАТО у Вільнюсі – дуже потрібний, і це вагомий успіх для України. І я вдячний усім країнам НАТО за дуже практичну і безпрецедентну підтримку, беручи до уваги десятиліття наших відносин, - заявив Зеленський у виступі поряд з лідерами "Групи Семи" у Вільнюсі. - Сьогодні є безпекові гарантії для України на шляху до НАТО".