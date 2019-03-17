Сенаторка Кірстен Джилібренд приєдналась до президентських перегонів-2020

Сенаторка від штату Нью-Йорк Кірстен Джилібренд оголосила, що балотуватиметься у президенти США у 2020 році.

Юрист за освітою, Джилібренд вперше посіла сенаторське крісло у 2009 році замість Гілларі Клінтон, яка обійняла посаду Державного секретаря США. Останні роки вона брала активну участь у русі #MeToo.

Вона довгий час захищала інтереси жертв сексуального насилля і домагань в армії та на Каптолійському пагорбі.

Сенаторці 52 роки, вона виступає за загальнодоступну систему охорони здоров'я, запроваждення декретної відпустки, суворіші правила продажу зброї, екологічні ініціативи.

Джилібренд стала п'ятою жінкою, яка висуватиме свою кандидатуру від Демократичної партії на виборах президента 2020 року.

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