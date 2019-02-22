Відмову Amazon відкривати нову штаб-квартиру в Нью-Йорку по-різному оцінили у США

Відмова корпорації Amazon відкривати штаб-квартиру поблизу Нью-Йорка викликала гостру дискусію у США .

Так, неурядова організація Job Creators навіть розмістила рекламний щит в центрі Нью-Йорка на Таймс сквер, в якому різко розкритикувала позицію політиків прогресивного крила Демократичної партії, які виступили проти пільг, які місто пропонувало корпорації і, можливо, спонукали компанію скасувати рішення про розташування штаб-квартири в околиці Нью-Йорка.

"Немає за що дякувати, Александро Оказіо-Кортез!" - написано на рекламному щиті, де також перелічені можливі втрачені переваги від приходу компанії Amazon до Нью-Йорка.

Конгресвумен, яка представляє прогресивне крило Демократів, Александра Оказіо-Кортез, активно виступала проти переїзду Amazon.

У відповідь на розміщення рекламного щита, політик заявила, що Job Creators фінансують мільярдери і розкритикувала їх за витрату "тон готівки на дурні рекламні щити". "Якщо про це говорять на Таймс сквер, це не значить, що це йде від, або для ньюйорківців"

В своїй заяві про рішення не відкривати штаб-квартиру поблизу Нью-Йорка, корпорація послалась на невдоволення низки політиків місцевого та державного рівнів, однак не згадала про протести громадськості, які відбувались в регіоні.

"Для компанії Амазон, зобов'язання з побудови нової штаб-квартири вимагає позитивної співпраці з державними та місцевими посадовцями, які підтримують цю ідею в довгостроковій перспективі. Опитування показують, що 70% ньюйорківців підтримують наші плани та інвестиції, частина державних та місцевих політиків дали зрозуміти, що вони виступають проти нашої присутності і не співпрацюватимуть з нами з розбудови відносин, необхідних, щоб просуватись з проектом, який я та багато інших придумали для Лонг Айдленд Сіті", - наголосила корпорація.

Нью-Йорк програв не залучивши компанію, йдеться в колонці опублікованій Forbes.

Amazon, як очікувалось, принесла б 27,5 мільярда доларів податків за 25 років, пишуть у Forbes. Компанія також планувала привнести 25 000 робочих місць. І хоча рівень безробіття в США на тепер достатньо низький, все ж, нові робочі місця не завадять, йдеться в статті. Також, компанія стала б гарним джерелом капіталу для Нью-Йорка, адже Amazon часто купує нові невеликі компанії і вже придбала більше 100 компаній в низці галузей, включаючи штучний інтелект, транспорт, фінансові послуги, ЗМІ, продукти харчування та споживчі товари. Перебуваючи поблизу Нью-Йорка, корпорація більш уважно придивлялась би до місцевих компаній, вважає автор.

Критики приходу Amazon до Нью-Йорка вказували, що прихід компанії не матиме такого великого значення для розвитку мегаполіса, адже створення 2 500 робочих місць на рік є лише незначною частиною в зростанні робочих місць в місті. Вони також вказували на приклад компанії Google, який взяв на роботи 10 000 співробітників в Нью-Йорку без масштабних субсидій.

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