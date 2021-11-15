Звільнені журналісти Kyiv Post запускають нове видання

Звільнена команда англомовної газети Kyiv Post запускає новий медіапроект. Повідомлення про це з'явилось у понеділок 15 листопада на Facebook-сторінці Save the Kyiv Post.

"Тиждень тому Kyiv Post, яким ми його знали, перестав існувати. Добра новина полягає у тому, що ми продовжимо нести його дух і цінності!", - мовиться у повідомленні.

Як сказано там, "Ми готуємо запуск нового медіавидання з 30 колишніми працівниками редакційного колективу, щоб продовжити його спадок".

Повідомляється, що редакційну команду очолить колишня заступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко.

Яку назву матиме нове видання, журналісти наразі не уточнюють.

Відповідальність за бізнесову частину нового проекту бере на себе медіаконсалтингова компанія Jnomics Media, базована у Лондоні і Києві. Засновниками цієї компанії є колишні співробітники Kyiv Post Яків Парусинський і Дарина Шевченко. Вони обійматимуть посади головного фінансового та головного виконавчого директорів відповідно.

Наразі команда працює над створенням юридичної особи та визначає стратегію нового видання.

Журналісти Kyiv Post анонсували також, що від сьогоднішнього дня запускають перший продукт - інформаційний бюлетень.

Вони, крім того, оголосили, що починають кампанію збору коштів на Patreon і на GoFundMe.

Як повідомлялося, 8 листопада англомовний тижневик Kyiv Post припинив своє існування. Власник газети, одеський забудовник Аднан Ківан пояснив, що закриває газету на короткий час для зміни формату. При цьому було звільнено весь колектив редакції. Журналісти заявили про помсту за їхню незалежну позицію.

У посольстві США назвали закриття газети Kyiv Post "сумним днем для українських ЗМІ". Як зазначили в американському диппредставництві, упродовж 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіа-голосів України, провідником журналістських стандартів.

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