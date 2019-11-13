Тейлор розповів про розмову, що відбулась через день після дзвінка Трампа та Зеленського

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, виступаючи під час слухань в Конгресі США, розповів про розмову, що відбулась через день після телефонного дзвінка між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, що відбувся 25 липня, а тепер став центральним елементом розслідування в рамках імпічменту американського президента.

Під час слухань Тейлор розповів про те, що посол США до ЄС Ґ​ордон Сондленд спілкувався з Трампом 26 липня і розмова стосувалась прагнення президента США, щоб Україна розслідувала дії сина колишнього віце-президента США Джо Байдена

"Минулої п'ятниці мій співробітник розповів мені про події, які стались 26 липня, - заявив Тейлор. - Коли посол Волкер та я перебували з візитом у прифронтовій території, цей мій співробітник супроводжував посла Сондленда на зустрічі з українським високопосадовцем.

Після цієї зустрічі, в присутності мого співробітника в ресторані посол Сондленд зателефонував президентові Трампу і розповів йому про зустрічі в Києві. Мій співробітник міг чути, що президент Трамп говорив, і як він запитував посла Сондленда про ці розслідування. Посол Сондленд сказав президенту Трампу, що українці готову просуватись далі", - заявив Тейлор.

"Після дзвінка з президентом Трампом, мій співробітник запитав посла Сондленда про те, що думав президент Трамп про Україну. Посол Сондленд відповів, що президент Трамп більше дбає про розслідування Байдена, на яких наполягав Джуліані", - додав посадовець.

Персональний юрист Трампа Руді Джуліані раніше заявляв, що Джозеф Байден на посаді віце-президента домагався усунення українського генерального прокурора 2015-2016 років Віктора Шокіна, щоб не допустити розслідування Гантера Байдена, який перебував на посаді в українській компанії "Бурізма".

Дивіться також: Як розвивати IT-галузь та привабити інвесторів у східні регіони України? Інтерв’ю з Денисом Гурським.