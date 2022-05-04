Нові санкції ЄС проти Росії та американська підтримка України – головне. Відео

В Євросоюзі розкрили деталі наступного, шостого пакету санкцій проти Росії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, основний фокус цього разу на енергетичному секторі. У проекті нових санкцій містяться пропозиції відрізати від міжнародної платіжної системи SWIFT найбільший російський банк Сбербанк та два інших російських банки. Тиск на Росію та підтримку України не припиняють і з боку Сполучених Штатів. Деталі – від Юлії Ярмоленко.