У США заявили, що країна на шляху до виходу із пандемії

У понеділок у США було зареєстровано найнижчу кількість нових випадків діагностування COVID-19 з червня 2020-го року. Про це у вівторок заявила очільниця Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США д-р Рошель Валенські.

За словами чиновниці, у понеділок було зареєстровано 17 724 випадки. При цьому у США також зменшилась середня кількість госпіталізацій та смертей з COVID-19.

"Минулий тиждень був значним тижнем, та позначився прогресом та досягненнями, які вказують, що ми стали на шлях до виходу із цієї пандемії. Ми маємо підстави для стриманого оптимізму. Випадки зменшуються і не були на такому низькому рівні з весни минулогороку. Зменшується кількість госпіталізацій, смертність, і ми вакцинуємо від півтора до двох мільйонів осіб на день", - заявила Валеньскі.

Напередодні Джо Байден оголосив, що до кінця червня уряд США відправить до інших країн 80 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

За словами Байдена, в інші країни будуть відправлені партії вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson. Таким чином, Сполучені Штати вперше поділяться вакцинами, дозволеними для використання в країні. Раніше вже була запланована відправка 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яка поки не схвалена американськими регулюючими органами.

"Америка ніколи не буде повністю захищена поки у світі лютує пандемія. Саме тому сьогодні я заявляю, що протягом наступних 6 тижнів ми відправимо 80 мільйонів доз вакцин до інших країн. Це правильний вчинок. Це розумний вчинок. Це сильний вчинок", - заявив президент США.

Між тим, як відзначають деякі оглядачі, експорт вакцин із США значно поступається за обсягами експорту вакцин із ЄС та Китаю.

Так, як повідомляла інформаційна агенція Reuters, станом на середину квітня ЄС експортував 136 мільйонів доз вакцин. Як повідомляло американське видання Axios, Китай станом на середину квітня експортував понад 200 мільйонів доз вакцин.

Дивіться також: Як кримські татари зберігають свою культуру у США та чим допомагають Батьківщині