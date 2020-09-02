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Світ

Перші міжнародні реакції на заяву уряду Німеччини про докази отруєння Навального речовиною із групи "Новічок"

Західні оглядачі, політики, експерти реагують на заяву уряду Німеччини про виявлення хімічного агенту групи "Новічок" у пробах російського опозиціонера Олексія Навального.

"З цього можна зробити два висновки: це було санкціоновано Кремлем, Путін хотів, щоб світ про це знав", - твітує Майк Карпентер, експерт, який за президентства Барака Обами обіймав високу посаду в Пентагоні, а тепер очолює Центр Байдена в Пенсильвансокму університеті.

Оприлюднений на сайті уряду Німеччини прес-реліз, відзначає, що токсикологічний тест проведений лабораторією збройних сил країн навів "прямі докази хімічного агенту групи "Новічок" у зібраному у Навального матеріалі. Прес-реліз каже, що Навальний став жертвою використання хімічного нервового агента у Росії. Повідомляється, що тепер уряд Німеччини та його партнери у ЄС та НАТО "обговорять належні подальші дії".

На можливу роль Кремля в отруєнні критика Путіна вказує і міністр закордонних справ Литві Лінас Лінкявічус.

"Це шок - чути, що лідер російської опозиції Навальний був отруєний хімічним неровим агентом "Новічок". Цю речовину не купиш у магазині. За цим стоїть влада Росії. Винні у настільки цинічному злочині мають понести відповідальність. Лишається мало невідомого", - твітує урядовець.

Використання "Новічка" вказує на Кремль, вважає редактор анголомовного видання Meduza Кевін Ротрок.

"Використання настільки небезпечної, важкодоступної речовини має бути погоджене на високому рівні. Така ескалація з боку російських яструбів здається божевіллям", - твітує Ротрок.

"Цікаво, що вони використали це на території Росії, у громадському закладі, після провалу у Солсбері", - твітує журналіст Financial Times Макс Седдон, маючи на увазі отруєння "Новічком" колишнього російського шпигуна Скрипаля у Солбсері.

"Новічок" жорстко контролюється урядом Росії і, наскільки відомо, востаннє використовувався двома підготовленими агентами підзроділу 29155 ГРУ, що спеціалізується на вбивствах та саботажі і який в останній час має чимало роботи", - пише редактор видання The Daily Beast Майкл Вейсс.

У США вже лунають заклики до Білого дому відреагувати на заяву уряду Німеччини.

"Президент Трамп, будь ласка, засудіть вбивства та насильницькі кампанії проти політични опонентів та журналістів з боку Путіна", - твітує критичний щодо Трампа американський телеведучий Джо Скарборо.

Раніше речник президента Росії Дмитро Песков заявляв, що у ситуації із Навальним, у разі висновку про отруєння, можливе розслідування.

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