Перші міжнародні реакції на заяву уряду Німеччини про докази отруєння Навального речовиною із групи "Новічок"

Західні оглядачі, політики, експерти реагують на заяву уряду Німеччини про виявлення хімічного агенту групи "Новічок" у пробах російського опозиціонера Олексія Навального.

"З цього можна зробити два висновки: це було санкціоновано Кремлем, Путін хотів, щоб світ про це знав", - твітує Майк Карпентер, експерт, який за президентства Барака Обами обіймав високу посаду в Пентагоні, а тепер очолює Центр Байдена в Пенсильвансокму університеті.

Оприлюднений на сайті уряду Німеччини прес-реліз, відзначає, що токсикологічний тест проведений лабораторією збройних сил країн навів "прямі докази хімічного агенту групи "Новічок" у зібраному у Навального матеріалі. Прес-реліз каже, що Навальний став жертвою використання хімічного нервового агента у Росії. Повідомляється, що тепер уряд Німеччини та його партнери у ЄС та НАТО "обговорять належні подальші дії".

На можливу роль Кремля в отруєнні критика Путіна вказує і міністр закордонних справ Литві Лінас Лінкявічус.

"Це шок - чути, що лідер російської опозиції Навальний був отруєний хімічним неровим агентом "Новічок". Цю речовину не купиш у магазині. За цим стоїть влада Росії. Винні у настільки цинічному злочині мають понести відповідальність. Лишається мало невідомого", - твітує урядовець.

Використання "Новічка" вказує на Кремль, вважає редактор анголомовного видання Meduza Кевін Ротрок.

"Використання настільки небезпечної, важкодоступної речовини має бути погоджене на високому рівні. Така ескалація з боку російських яструбів здається божевіллям", - твітує Ротрок.

"Цікаво, що вони використали це на території Росії, у громадському закладі, після провалу у Солсбері", - твітує журналіст Financial Times Макс Седдон, маючи на увазі отруєння "Новічком" колишнього російського шпигуна Скрипаля у Солбсері.

"Новічок" жорстко контролюється урядом Росії і, наскільки відомо, востаннє використовувався двома підготовленими агентами підзроділу 29155 ГРУ, що спеціалізується на вбивствах та саботажі і який в останній час має чимало роботи", - пише редактор видання The Daily Beast Майкл Вейсс.

У США вже лунають заклики до Білого дому відреагувати на заяву уряду Німеччини.

"Президент Трамп, будь ласка, засудіть вбивства та насильницькі кампанії проти політични опонентів та журналістів з боку Путіна", - твітує критичний щодо Трампа американський телеведучий Джо Скарборо.

Раніше речник президента Росії Дмитро Песков заявляв, що у ситуації із Навальним, у разі висновку про отруєння, можливе розслідування.

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