Росії дали можливість пояснити старі та нові отруєння "Новичком" у Великій Британії

Велика Британія закликає Росію надати деталі про нервово-паралітичну атаку отрутою «Новичок»

Велика Британія закликала Росію надати інформацію про замах на колишнього службовця російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

44-річний Чарлі Ровлі і 45-річна Довн Стурджесс перебувають у важкому стані в лікарні англійського міста Солсбері

Відповідне звернення прозвучало після того як ще двоє британців були уражені нервово-паралітичною отрутою “Новичок” у тій самій місцевості, де раніше стався замах на Скрипалів.

«Росія може зробити це «неправильне» правильним. Вони можуть розповісти нам що сталось та допомогти заповнити важливі пробіли в нашій справі» - заявив британський міністр безпеки Бен Уоллес. «Я чекаю на дзвінок з Росії» - додав він.

Водночас речник Кремля Дмитро Песков заявив, що він не знає, хто такий Бен Уоллес, але запропонував Британії допомогу в розслідуванні нервово-паралітичної атаки.

У тій самій місцевості раніше стався замах на Скрипалів

44-річний Чарлі Ровлі і 45-річна Довн Стурджесс перебувають у важкому стані в лікарні англійського міста Солсбері. 30 червня їх забрали непритомними з помешкання в містечку Еймсбері, що на відстані близько 12 кілометрів від Солсбері.

Нагадаємо, що Велика Британія поклала на Росію відповідальність за попередній інцидент з подібним отруєнням у березні, жертвами якого стали колишній службовець російської військової розвідки Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

Росія заперечує будь-яку причетність до спроби убивства Скрипалів, які вижили після кількамісячного лікування. Новий інцидент також розслідують антитерористичні служби британської поліції, яка з’ясовує, яким чином могли бути уражені нові жертви.

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