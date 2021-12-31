Новорічні святкування в Нью-Йорку, Маямі відбудуться, попри новий спалах COVID-19

Новорічні святкування на головній площі Нью-Йорка не скасовуться, однак відбудуться із значними обмеженнями, на тлі збільшення заражень на коронавірус.

Кількість гостей на Таймс сквер обмежено 15 000 осіб, що на 75% менше, ніж приходило зустрічати Новий рік перед пандемією.

Щоб подивитись на традиційне спускання кришталевої кулі в Нью-Йорку, глядачі старше 5 років повинні будуть пред'явити довідку про вакцинацію. Обов'язковим також є носіння маски.

Після двох років перерви, в центрі Маямі, Флорида, відбудеться велике шоу феєверків та концерт.

А от традиційне спускання "Великого апельсина" в Маямі замінять на лазерний аналог, після того, як у членів відповідальної команди виявили коронавірус. "Цифрове лазерне шоу "Великий апельсин" буде створено із традиційним відліком часу до Нового року", - заявили в місцевій владі.

В найпівденнішому континентальному місті США Кі-Весті, після річної перерви поновлять традицію спуску гіганського "Бордового черевика" над вулицею барів та ресторанів міста. Цій традиції більше 20 років.

Місто Атланта в штаті Джорджія скасувало традиційну "спускання персика", через збільшення кількості заражень на COVID-19, повідомляють ЗМІ.

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