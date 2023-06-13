Додаткові бооєприпаси для NASAMS і HIMARS, бронемашини і бронетранспортери у новому пакеті допомоги від США на 325 мільйонів доларів

Сполучені Штати нададуть додаткову зброю Україні на суму 325 мільйонів доларів. У пакет допомоги, про яку оголосив державний секретар Ентоні Блінкен, увійдуть засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси, протитанкова зброя, бронетехніка та інша зброя та обладнання.

"США продовжують підтримувати народ України, чия незмінна мужність і солідарність надихають світ. Сполучені Штати співпрацюють із понад 50 країнами, щоб очолити зусилля на підтримку самооборони України від російської агресії", – сказав Блінкен у Вашингтоні у вівторок, 13 червня.

За його словами, зброя надійде зі складів Пентагону, згідно з президентськими повноваженнями. Йдеться про 40-й пакет допомоги Україні, який США надають з початку російської широкомасштабної агресії у лютому 2022 року.

"Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія може покінчити з цим у будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі напади на міста та населення України. Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", – додав Блінкен.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр запевнила, що підтримка США триватиме. "Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати народ України, який мужньо захищає свій суверенітет, свою демократію від агресії Росії", - сказала Жан-П'єр під час брифінгу.

Міністерство оборони США на своєму сайті повідомили детально, про яку зброю йдеться:

- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

- зенітні комплекси Stinger;

- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

- 15 бойових піхотних машин Bradley;

- 10 бронетранспортерів Stryker;

- системи Javelin;

- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

- протитанкові системи АТ-4;

- понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

– боєприпаси для підриву та перешкод;

- засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;

- запчастини та інше польове обладнання.

Пентагон наголосив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки".

Як повідомляв Голос Америки, цього тижня міністр оборони Ллойд Остін їде до Брюсселя на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України буде головним пріоритетом.

За словами офіційних осіб, під час свого перебування в Брюсселі Остін проведе чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримати українську армію під час контрнаступу.

Керівники оборонного відомства також працюють над планами навчань українських пілотів на винищувачах F-16, додали чиновники.

Обсяг безпекової допомоги США Україні перевищив 39 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії.