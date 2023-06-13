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- Голос Америки
Додаткові бооєприпаси для NASAMS і HIMARS, бронемашини і бронетранспортери у новому пакеті допомоги від США на 325 мільйонів доларів
Сполучені Штати нададуть додаткову зброю Україні на суму 325 мільйонів доларів. У пакет допомоги, про яку оголосив державний секретар Ентоні Блінкен, увійдуть засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси, протитанкова зброя, бронетехніка та інша зброя та обладнання.
"США продовжують підтримувати народ України, чия незмінна мужність і солідарність надихають світ. Сполучені Штати співпрацюють із понад 50 країнами, щоб очолити зусилля на підтримку самооборони України від російської агресії", – сказав Блінкен у Вашингтоні у вівторок, 13 червня.
За його словами, зброя надійде зі складів Пентагону, згідно з президентськими повноваженнями. Йдеться про 40-й пакет допомоги Україні, який США надають з початку російської широкомасштабної агресії у лютому 2022 року.
"Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія може покінчити з цим у будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі напади на міста та населення України. Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", – додав Блінкен.
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр запевнила, що підтримка США триватиме. "Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати народ України, який мужньо захищає свій суверенітет, свою демократію від агресії Росії", - сказала Жан-П'єр під час брифінгу.
Міністерство оборони США на своєму сайті повідомили детально, про яку зброю йдеться:
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- 15 бойових піхотних машин Bradley;
- 10 бронетранспортерів Stryker;
- системи Javelin;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи АТ-4;
- понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
– боєприпаси для підриву та перешкод;
- засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
- запчастини та інше польове обладнання.
Пентагон наголосив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки".
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня міністр оборони Ллойд Остін їде до Брюсселя на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України буде головним пріоритетом.
За словами офіційних осіб, під час свого перебування в Брюсселі Остін проведе чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, щоб обговорити, як західні союзники можуть краще підтримати українську армію під час контрнаступу.
Керівники оборонного відомства також працюють над планами навчань українських пілотів на винищувачах F-16, додали чиновники.
Обсяг безпекової допомоги США Україні перевищив 39 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії.
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"Українці розпочали контрнаступ", – Єнс Столтенберґ. Відео
"Підтримка НАТО, надана Україні робить різницю на полі бою. Українці розпочали контрнаступ. Вони просуваються вперед. Вони мають здобутки. Це лише початок", – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
Кірбі про контрнаступ: Утримайтесь від оцінок з точки зору диванного спостерігача. Відео
“Йдуть наступальні бойові дії. Про це немає жодних питань. Але характеризувати їх має Президент Зеленський, а не ми. І, безперечно, ЗСУ будуть вирішувати, коли повідомляти. Це війна. І вона жорстока”, – заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
- Голос Америки
- Катерина Лісунова
"Інвестиції в Україну - це підтримка демократії в усьому світі" - конгресмен Майк Квіґлі
Допомога Україні зміцнить демократію в усьому світі, заявив конгресмен-демократ Майк Квіґлі, реагуючи на заяву лідера Республіканської партії в Cенаті Мітча Макконнелла про те, що допомога Україні є прямою інвестицією в безпеку Америки.
“Якби Україна не тримала оборону, нинішній кордон війни проходив би у Молдові, Балтійських країнах і навіть у Польщі”, - сказав конгресмен Квіглі.
"Я рідко погоджуюсь з сенатором Макконнеллом, але тут він має рацію. Це інвестиція в демократію та нацбезпеку не тільки США. … Ми маємо згадати, чому ми воювали у Другій світовій, чому наші предки з усіх сил стримували автократів світу від зазіхання на демократичні території?
Сьогодні Пекін спостерігає, маючи власні інтереси щодо Тайваню. Так само спостерігають й інші автократи. Отже, нинішні інвестиції призначені не лише для наших друзів в Україні, але й для демократій у всьому світі. У своїй останній інавгураційній промові Франклін Рузвельт процитував поета Ральфа Емерса: Щоб мати друга ми повинні стати другом, - наша взаємозалежність очевидна”, - наголосив законодавець від Демократичної партії.
Як повідомляв Голос Америки, лідер Республіканської партії в Cенаті Мітч Макконнелл під час виступу в Конгресі в понеділок наголосив на необхідності продовжувати надсилати в Україну військову допомогу: "Підтримка України з боку Америки зробила значно більше, ніж підтримала оборону. Як я неодноразово казав, відправлення смертоносних західних можливостей на передову була прямою інвестицією у власну безпеку Америки.
Дозвольте мені чітко сказати: ця допомога означає більше робочих місць для американських робітників і новішу зброю для американських військовослужбовців", - сказав лідер республіканців Сенаті Мітч Макконнелл.
Макконнелл неодноразово заявляв про підтримку України і навіть критикував своїх однопартійців, як то колишнього президента США Дональда Трампа, за недостатньо проукраїнську позицію. Чинний президент США Джо Байден, представляє Демократичну партію і проводить політику підтримки України.
"Надання летального обладнання західного виробництва на передову є прямою інвестицією в американську безпеку", – Мітч Макконнелл. Відео
"Надання летального обладнання західного виробництва на передову є прямою інвестицією у нашу власну, американську безпеку", – заявив лідер республіканської партії в Cенаті Мітч Макконнелл під час виступу у Сенаті в понеділок
Через повінь від зруйнованої ГЕС найбільше постраждають виробники овочів та фруктів - президент зернової асоціації
Повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС не значно вплинуть на український ринок зерна, натомість постраждають виробники овочів і фруктів, розповів в інтерв'ю Голосу Америки президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
“Там (на затоплених територіях - ред.) знаходиться виробництво овочів, фруктів, тому на зерно зрозуміло воно не дуже вплине, але на різноманітність сільгосптоварів, які виробляє Україна, це буде впливати в майбутньому”, - сказав експерт.
За словами голови Української зернової асоціації, через брак води фермери змушені будуть шукати механізми зрошування землі: “Ці землі дуже сухі, вони розташовані на півдні, і без зрошування вони не будуть давати такої ефективності, а кожна держава, кожен власник землі працює над капіталізацією землі, щоб земля віддавала більше. Тому нам доведеться працювати над зрошенням”.
Як повідомляв Голос Америки, за оцінками ООН, прорив греблі в Україні матиме "великий вплив на глобальну продовольчу безпеку", оскільки ціни на продовольство, ймовірно, зростуть через проблеми з наступним урожаєм у регіоні.
Микола Горбачов погодився, що ціни на продовольство у світі зростуть, якщо українське зерно не повернеться на світовий ринок.
"Україна постачає на світові, на міжнародні ринки близько 12-13% усієї зернової торгівлі щорічно. Тому якщо без України будуть торгувати зерном, то воно зрозуміло буде дорожчим, і дорожчим буде відсотків на 20. Це означає, що в усіх країнах, і в розвинутих, і в тих країнах, що розвиваються, буде продовольча інфляція, і кожне керівництво держави, незалежно від політичного стану, не зацікавлене в такому розвитку подій. Тому я впевнений, що і Китай, і весь цивілізований світ, будуть наполягати на тому, щоб зернова угода продовжувала працювати. І Україна продовжувала годувати весь світ", - заявив президент Української зернової асоціації.
Пан Горбачов додав, що допоки Україна не поверне під контроль окуповані території, на врожай на цих землях не розраховують. Після деокупації буде можливо порахувати збитки внаслідок повені.
“На сьогодні ми всі окуповані території - це майже 6 мільйонів гектарів - виключили з нашого балансу, тому ми не ведемо розрахунок на цей сезон. Зрозуміло, що там сталася катастрофа”, - сказав Микола Горбачов.
Він також висловив переконання, що після перемоги Україна зможе повернути втрачені закордонні ринки для експорту зерна, олії та інших сільськогосподарських товарів.
“Я розумію, яка може бути конкуренція, зрозуміло, що чим більша конкуренція, тим краще буде для споживача. Буде понижуватись ціна - для виробника це не настільки добре, але ж Україна розташована на таких ґрунтах, де ми завжди будемо мати кращий врожай, ніж інші країни. Тому я впевнений, що Україна зможе конкурувати на всіх ринках, і ми зможемо після нашої перемоги відновити виробництво, більш ніж 100 мільйонів зернових і олійних, як ми робили до війни, і будемо експортувати до 70-80 мільйонів тонн, і годувати в 3 чи 4 рази більше народу за межами нашої країни”, - зазначив в інтерв'ю Голосу Америки президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
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