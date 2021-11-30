"Омікрон" може негативно позначитись на американській економіці - голова Федерального резерву США

Поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" може негативно позначитись на економічному зростанні та інфляції у США. Про це заявив голова Федерального резерву США Джером Пауелл під час слухань в Комітеті Сенату з банків, житлових та міських справ.

"Нещодавнє зростання випадків COVID-19 а також виникнення штаму "Омікрон" становлять ризики для зайнятості, економічної діяльності а також спонукають до збільшення невизначеності та інфляції", - йдеться в письмових свідченнях Пауелла, поданих до Сенату.

"Більше хвилювання щодо вірусу може зменшити готовність людей працювати в очному режимі, що уповільнить прогрес на ринку праці і збільшить перебої в каналах постачання", - додав посадовець.

У виступі перед сенаторами Пауелл відзначив, що інфляція у США може тривати довше, ніж очікувалось раніше.

"Однозначно, ризик більш тривалої інфляції зріс", - заявив посадовець. Він запевнив, що Федеральний резерв робитиме кроки зі стримування інфляції.

Заява Пауелла а також коментар Стефана Бенсела, керівника компанії Moderna, про те, що вакцини можуть бути не такими ефективними проти нового штаму коронавірусу "Омікрон", викликали падіння на біржах, пишуть ЗМІ.

В коментарі Financial Times Бенсел зазначив, що, через велику кількість мутацій, для захисту від "Омікрон" можливо буде потрібно модифікувати вакцини.

За даними CBSNews, фондові індекси Dow Jones та S&P втратили 0,6% та 0,4% на ранкових торгах у вівторок.

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