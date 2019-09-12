Стратегічні пріоритети нового уряду та боротьба з корупцією – основні питання МВФ в Україні

Більше двох тижнів планує провести місія МВФ в Україні. Вона завершить свою роботу в Києві приблизно 26 вересня і видасть заяву за результатами візиту. Такою інформацією поділився речник МВФ Джеррі Райс під час спілкування з пресою у четвер.

"Ми повною мірою залучені до спілкування з українцями та новим українським урядом", - наголосив Райс.

"Місія МВФ перебуває в Києві з консультаціями за статтею 4 а також щоб скласти уявлення про стратегію нового уряду. Ми очікуємо, що вони завершать роботу приблизно 26-го цього місяця", - додав він.

Завданням місії є ознайомитись з пріоритетами нового українського уряду та провести консультації стосовно стану української економіки в рамках процесу, передбаченому статтею 4 Статуту МВФ, наголосив речник.

Боротьба з корупцією залишається одним з основних питань у співпраці МВФ з Україною.

"Один з важливих елементів переговорів, які ми проводимо з Україною – це важливість створення ефективної системи подолання корупції, - заявив речник МВФ. - Це надзвичайно важливий елемент нашої співпраці з Україною. Цей елемент був важливим протягом попередніх років і залишається важливим елементом поточних обговорень".

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