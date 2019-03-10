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Авіакатастрофа в Ефіопії та інші події неділі. Відео

Авіакатастрофа в Ефіопії та інші події неділі. Відео
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Огляд новин.

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Представники щонайменше 35 країн стали жертвами аварії пасажирського літака, що розбився в Ефіопії. У Венесуелі почали відновлювати електропостачання

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