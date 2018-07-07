Трампу запропонували альтернативу до "визнання" анексії Криму

Залежно від того, як президент США Дональд Трамп проявить себе у ході саміту НАТО у Брюсселі та на особистій зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним, він або відновить глобальне лідерство США у світі, або прикінчить його. Про це Вікторія Нуланд, колишній високопосадовець Державного департаменту за президентства Барака Обами, написала у колонці, яку опублікувало видання The New York Times.

... пан Трамп, заручишивсь підтримкою НАТО, може повернути велич американській дипломатії, якщо покаже Путіну, що нормалізація відносин потребує того, щоб Росія почала поводитись цивілізовано

Президент США бере участь у саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Брюсселі, а після зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним 16-го липня у Гельсінкі.

Напередодні Трамп гостро розкритикував союзників по НАТО за невиконання забов'язань спрямовувати 2% ВВП на оборону і заявив, що Америка по суті із власної кишені фінансує оборону країн НАТО, які відповідають їй запровадженням тарифів на імпорт товарів із США. "Дісталось" і Німеччині. Остання, за словами Трампа, шкодує витрачати більше на власну оборону, за яку доводиться платити США, але готова заплатити мільярди доларів Росії за побудову газогону "Північний потік-2".

У своїй колонці Нуланд дає президенту США ряд практичних порад. У цьому її допис якісно відрізняється від публікацій, які фокусуються на буцімто принциповій нездатності президента США на рівних спілкуватись із Путіним та обстоювати інтереси Америки. Наприклад, Нуланд радить використати саміт НАТО для консолідації Альянсу, зміцнення відносин із союзниками, щоб пізніше використати напрацювання саміту НАТО, як козир при особистій зустрічі із Путіним.

Нуланд радить використати саміт НАТО для консолідації Альянсу, зміцнення відносин із союзниками, щоб пізніше використати напрацювання саміту НАТО, як козир при особистій зустрічі із Путіним

"Замість того, щоб сварити союзників, президент має відзначити тенденцію до збільшення ними витрат на оборону, заявити що зіграв роль у цьому та посилити двосторонню роботу для того, щоб досягнути поставлених цілей щодо витрат країн-членів на оборону".

"Також варто відзначати такі досягнення НАТО, як створення нових оперативних центрів, які посилять боєготовність та пришвидшать розгортання військ. Ці кроки, спрямовані проти подальших територіальних амбіцій, які може мати Москва, мають посилити позицію Трампа на зустрічі з Путіним у Гельсінкі", - пише Нуланд.

При цьому дипломат застерігла Трампа від односторонніх поступок Росії та нагадала , що Путіну покращення відносин із Заходом потрібніше, ніж Заходу покращення стосунків з Москвою.

Нуланд звернула увагу і на важливість принципової позиції США до Криму.

"Замість того, що визнавати анексію Криму та пробачати Путіну втручання у наші вибори та пропонувати йому зняття санкцй - пан Трамп, заручишивсь перед цим підтримкою НАТО, може повернути велич американській дипломатії, якщо покаже Путіну, що нормалізація відносин Росія-США потребує того, щоб Росія почала поводитись цивілізовано. Альтернатива цьому - НАТО в руїнах та посилення Путіну - а значить Америка стане слабшою, а Трамп програє змагання наддержав, яке сам і проголосив", - пише Нуланд.

Альтернатива цьому - НАТО в руїнах та посилення Путіну - а значить Америка стане слабшою, а Трамп програє змагання наддержав, яке сам і проголосив

Ідея, що Трамп буцімто готовий розглядати визнання анексії Криму Росією, на яку посилається Нуланд, виникла через фразу президента "побачимо" у відповідь на питання журналіста про Крим на переговорах з Росією. При цьому політика Адміністрації США щодо України та Криму лишається незмінною і була нещодавно знову підтверджена заявами державного секретаря Помпео та ін.

Раніше президент США оголосив успішним червневий саміт із лідером КНДР Кім Чен Ином, який не завершився підписанням детальних угод про шлях країни до денуклеаризації. Критики називали саміт провальним і побоюються, що зустріч Трампа та Путіна буде настільки ж непродуктивною. Натомість прихильника Трампа вказують на ознаки розрядки у відносинах між Південною та Північною Кореєю, а відсутність конкретики у діалозі із КНДР нормальними робочими моментами.

Сам Трамп заявив, що готовий до зустрічі із Путіним та висміяв своїх критиків.

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