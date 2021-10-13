Держдеп: Нуланд провела "корисні" зустрічі в Москві

Основним питанням, яке обговорювала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час свого візиту до Росії була робота американського посольства в країні, повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, відповідаючи на питання преси у вівторок. Він додав, що крім роботи дипмісії, обговорювалось і широке коло інших питань двосторонніх відносин.

"Відбулась відкрита дискусія. Її зустрічі були корисними і наша позиція щодо персоналу нашого представництва залишається твердою. Ми очікуємо на паритетність з кількості персоналу та взаємність щодо візової політики. Потрібні справедливість та гнучнкість з боку Росії, якщо ми прагнемо досягнути рівноцінної угоди", - заявив Прайс.

Сторони домовились провести наступний раунд переговорів на робочому рівні, повідомив речник. Він висловив сподівання, що в результаті перемовин місія США в Москві "зможе продовжити нормальну діяльність".

З 1 серпня Сполучені Штати змушені були звільнити 182 місцевих працівників а також десятки підрядників, які працювали в американських диппредставництвах в Москві, Владивостоку та Єкатеринбургу. Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив це рішення тим, що у серпні вступила в дію заборона російського уряду для США утримувати, наймати на роботу, чи укладати контракти на підрядні роботи з росіянами, або працівниками з третіх країн, крім охорони.

Як повідомляв Голос Америки, після зустрічі у МЗС Росії заявили, що "до Нуланд було донесено, що продовження конфронтаційної лінії Вашингтона призведе до подальшого погіршення відносини між країнами", і що "Москва не прагне подальшої ескалації". Уряд Росії запропонував США зняти усі обмеження накладені протягом кількох останніх років.

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