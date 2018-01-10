Вашингтон першим увічнить пам'ять Бориса Нємцова - Володимир Кара-Мурза (інтерв’ю)

Голова Фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза молодший дав інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки»





У вівторок 9 січня 2018 року, на своєму першому засіданні в новому році, міська рада Вашингтона одноголосно проголосувала у першому читанні за законопроект про перейменування площі в столиці США, де розташоване посольство РФ, в честь вбитого опозиційного російського політика Бориса Нємцова.



Голова Фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» зазначив, що рішення ради американської столиці є важливою подією.

«Своїм другим рішенням, теж одноголосним, міська рада Вашингтона надала прийняттю законопроекту прискорений характер з тим, щоб перейменування набрало чинності 27 лютого цього року до третьої річниці загибелі Бориса Нємцова, в пам'ять якого буде названа ця площа», - зазначив він.



Друге читання законопроекту в міській раді пройде, швидше за все, в лютому. Після чого документ буде відправлений на підпис меру американської столиці Мюріель Баузер, і після підписання вже вступить в силу.



«Важливо підкреслити, що сьогоднішнім рішенням про надання законопроекту прискореного порядку, міська рада Вашингтона зробила так, що площа Бориса Нємцова на карті американської столиці з'явиться вже до 27 лютого. Таким чином, в третю річницю його загибелі, вперше в світі його пам'ять буде увічнена офіційно, - зазначив Володимир Кара-Мурза. - Я хочу підкреслити, що перше рішення про офіційне увічнення пам'яті Бориса Нємцова, було прийнято в Нижньому Новгороді в листопаді 2016 року. Міська Дума Нижнього Новгорода переважною кількістю голосів проголосувала за те, щоб встановити меморіальну дошку на будинку, де жив Борис Нємцов, який, як відомо, був першим вільно обраним губернатором Нижегородської області. Минуло більше року, але рішення так і не виконано, не вступило в силу, і ми прекрасно розуміємо чому».



Володимир Кара-Мурза сказав, що нинішня російська влада перешкоджає вшануванню пам'яті Бориса Нємцова. Так, за його словами, московська влада блокує будь-які звернення, петиції, ініціативи щодо увічнення його пам'яті.



«У зв'язку з цим для нас дуже важливо, що громадяни і парламентарії вільних демократичних країн роблять те, чого ми сьогодні в нашій країні робити не можемо. Уже в декількох світових столицях - це і Прага, і Вільнюс, і Київ, і ще низка інших міст, існують відповідні ініціативи щодо вшанування пам'яті Бориса Нємцова: або парк, або сквер, або вулиця, або площа», - заявив голова Фонду Бориса Нємцова.



«Після сьогоднішнього рішення, ми можемо точно сказати, що Вашингтон стане першим містом світу, де буде офіційно увічнена пам'ять Бориса Юхимовича Нємцова», - додав він.



Володимир Кара-Мурза не сумнівається, що в майбутньому це станеться і в Росії.



«Я абсолютно не сумніваюся, що настане той день, коли російське посольство у Вашингтоні буде пишатися тим, що воно знаходиться на площі Борис Нємцова», - вважає він.



За словами Кара-Мурзи, з сьогоднішнього дня починається планування пам'ятної церемонії відкриття площі Бориса Нємцова в Вашингтоні перед російським посольством 27 лютого 2018 року.

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