Голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі очолить місію на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня – NYT

Наступного тижня Запорізьку атомну електростанцію має відвідати група експертів МАГАТЕ, на чолі з керівником ядерного агентства ООН Рафаелем Маріано Гроссі, повідомляє газета New York Times (NYT).

За інформацією газети, до групи, крім Гроссі, який є аргентинцем, входять ще 13 інших експертів. До складу місії входять експерти з дружніх до України Польщі та Литви, а також з Сербії та Китаю, які прагнуть підтримувати дружні стосунки з Москвою, пише NYT.

Решта членів походять з Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії, тобто країн, які, за словами газети, здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем.

«Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні країни, які Росія презирливо вважає несправедливо упередженими через їхню сильну підтримку України, не представлені», – пишуть у суботу, 27 серпня кореспонденти NYT, які ознайомилися зі списком МАГАТЕ.

Саме Агентство з ядерної енергетики відмовилося коментувати заплановану місію. Речник підтвердив газеті лише, що агентство «веде активні консультації щодо місії», яка має невдовзі поїхати на станцію.

Тим часом Росія та Україна в суботу знову звинувачували одна одну в обстрілі станції.

Національна атомна енергогенеруюча компанія України «Енергоатом» повідомила, що Росія обстрілювала станцію ввечері в п’ятницю та вранці в суботу. «Енергоатом» звинуватив російські війська у посиленні тиску на персонал АЕС перед можливим приїздом МАГАТЕ, «щоб не допустити розголошення доказів злочинів окупантів на станції та використання його як військової бази».

Відразу після заяви «Енергоатому», Міноборони Росії оприлюднило власну заяву про те, що Україна обстріляла станцію за минулу добу.

І російська, і українська сторони заявляють, що рівень радіації залишається в межах норми.

У четвер станція тимчасово втратила зовнішнє електропостачання після того, як в результаті обстрілів був пошкоджений важливий високовольтний провід, що змусило його покладатися на резервне живлення на місці. А також станція на кілька годин призупинила постачання електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський у ввечері в п’ятницю, заявив, що цей епізод наблизив країну до катастрофи, що робить потребу у візиті міжнародних інспекторів ще більш нагальною.

Зеленський наголосив, що ситуація залишається дуже ризикованою та небезпечною і вказав на важливість того, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якомога швидше.

Росія та Україна сперечалися про склад інспекційної групи та про те, чи поїде вона на завод через територію, окуповану російськими військами чи контрольовану урядом у Києві, повідомляє видання.

Україна наполягає на тому, щоб інспектори в’їжджали з підконтрольної уряду території, щоб уникнути легітимізації російської окупації.

За словами NYT, високопоставлений дипломат, знайомий з ходом переговорів, сказав, що Росія дала свій дозвіл на інспекційну групу та вказала, що погодилася на вимогу України, щоб місія починала роботу на території, яку контролює Україна, а не з територій, окупованих Росією.

Також українська сторона вимагала, щоб до складу делегації входити і безпекові спеціалісти ООН, адже вперше делегація МАГАТЕ має відвідати атомну електростанцію посеред бойових дій.

Москва заявила, що підтримує роботу МАГАТЕ, але проігнорувала численні заклики вивести військові сили з заводу та його околиць для створення демілітаризованої зони.

Росія захопила об’єкт, який складається з шести ядерних реакторів, у березні на початку свого вторгнення, але обслуговує станцію український персонал.