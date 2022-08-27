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Голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі очолить місію на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня – NYT
Наступного тижня Запорізьку атомну електростанцію має відвідати група експертів МАГАТЕ, на чолі з керівником ядерного агентства ООН Рафаелем Маріано Гроссі, повідомляє газета New York Times (NYT).
За інформацією газети, до групи, крім Гроссі, який є аргентинцем, входять ще 13 інших експертів. До складу місії входять експерти з дружніх до України Польщі та Литви, а також з Сербії та Китаю, які прагнуть підтримувати дружні стосунки з Москвою, пише NYT.
Решта членів походять з Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії, тобто країн, які, за словами газети, здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем.
«Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні країни, які Росія презирливо вважає несправедливо упередженими через їхню сильну підтримку України, не представлені», – пишуть у суботу, 27 серпня кореспонденти NYT, які ознайомилися зі списком МАГАТЕ.
Саме Агентство з ядерної енергетики відмовилося коментувати заплановану місію. Речник підтвердив газеті лише, що агентство «веде активні консультації щодо місії», яка має невдовзі поїхати на станцію.
Тим часом Росія та Україна в суботу знову звинувачували одна одну в обстрілі станції.
Національна атомна енергогенеруюча компанія України «Енергоатом» повідомила, що Росія обстрілювала станцію ввечері в п’ятницю та вранці в суботу. «Енергоатом» звинуватив російські війська у посиленні тиску на персонал АЕС перед можливим приїздом МАГАТЕ, «щоб не допустити розголошення доказів злочинів окупантів на станції та використання його як військової бази».
Відразу після заяви «Енергоатому», Міноборони Росії оприлюднило власну заяву про те, що Україна обстріляла станцію за минулу добу.
І російська, і українська сторони заявляють, що рівень радіації залишається в межах норми.
У четвер станція тимчасово втратила зовнішнє електропостачання після того, як в результаті обстрілів був пошкоджений важливий високовольтний провід, що змусило його покладатися на резервне живлення на місці. А також станція на кілька годин призупинила постачання електроенергії.
Президент України Володимир Зеленський у ввечері в п’ятницю, заявив, що цей епізод наблизив країну до катастрофи, що робить потребу у візиті міжнародних інспекторів ще більш нагальною.
Зеленський наголосив, що ситуація залишається дуже ризикованою та небезпечною і вказав на важливість того, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якомога швидше.
Росія та Україна сперечалися про склад інспекційної групи та про те, чи поїде вона на завод через територію, окуповану російськими військами чи контрольовану урядом у Києві, повідомляє видання.
Україна наполягає на тому, щоб інспектори в’їжджали з підконтрольної уряду території, щоб уникнути легітимізації російської окупації.
За словами NYT, високопоставлений дипломат, знайомий з ходом переговорів, сказав, що Росія дала свій дозвіл на інспекційну групу та вказала, що погодилася на вимогу України, щоб місія починала роботу на території, яку контролює Україна, а не з територій, окупованих Росією.
Також українська сторона вимагала, щоб до складу делегації входити і безпекові спеціалісти ООН, адже вперше делегація МАГАТЕ має відвідати атомну електростанцію посеред бойових дій.
Москва заявила, що підтримує роботу МАГАТЕ, але проігнорувала численні заклики вивести військові сили з заводу та його околиць для створення демілітаризованої зони.
Росія захопила об’єкт, який складається з шести ядерних реакторів, у березні на початку свого вторгнення, але обслуговує станцію український персонал.
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- Голос Америки
Туреччина привітала повернення під контроль Азербайджану Лачинського коридору
Туреччина привітала повернення під контроль Азербайджану міста Лачин і сіл Забух і Сус, мовиться у прес-релізі Міністерства закордонних справ Туреччини виданому у п’ятницю, 26 серпня.
«Ми вітаємо повернення Азербайджану міста Лачин і сіл Забух і Шущ в рамках процесу, який триває відповідно до положень Тристоронньої декларації від 9 листопада 2020 року», – повідомляє МЗС Туреччини, яке поширило свою заяву зокрема і через Twitter-акаунт.
«Ми сподіваємося, що ця подія, яка є важливим етапом у встановленні миру та стабільності на Південному Кавказі, сприятиме відносинам між Азербайджаном та Вірменією, а також нормалізації регіону в цілому», – заявило турецьке МЗС і додало, що «Туреччина продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет братнього Азербайджану».
Згідно з мирною угодою, підписаною восени 2020 року, Єреваном, Баку та Москвою про припинення війни, 5-кілометровий Лачинський коридор, включно з містом Лачин, мав залишатися під контролем російських миротворців протягом трьох років.
Армія Азербайджану 26 серпня увійшла до Лачіна, який майже 30 років контролювала Вірменія, а з грудня 2020 року місто було під військовим контролем Росії.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив, що війська його країни перемістилися в стратегічно важливе місто Лачин, що розташоване на вузькій смузі землі в гірському регіоні, який є єдиним транзитним шляхом між Вірменією та Степанакертом, столицею сепаратистської території Нагірного Карабаху.
«Ми, азербайджанці, повернулися в Лачин. Зараз азербайджанська армія дислокується в місті Лачин. Взято під контроль села Забух і Сус», – написав він у Twitter у п’ятницю.
Посол Азербайджану до Ірану Алі Алізада опублікував у Twitter відео Міністерства оборони Азербайджану, яке показує просування азербайджанських військ і написав, що «нелегальні вірменські поселенці та озброєні групи повинні бути виведені з усіх територій Азербайджану».
Нагірний Карабах, який є міжнародно визнаною територією Азербайджану, перебував під контролем етнічних вірменських сил, яких підтримує Вірменія, після закінчення сепаратистської війни в 1994 році.
Цей конфлікт залишив у руках вірмен не лише Нагірний Карабах, але й значні території навколишніх земель, які Азербайджан повернув у короткочасній війні, що почалися 27 вересня 2020 року.
Просування вглиб Нагірного Карабаху азербайджанських військ, озброєних новітньою турецькою технікою, після 44-х днів конфлікту змусило Вірменію прийняти мирну угоду, укладену за посередництва Росії. Згідно з угодою, підписаною 10 листопада 2020 року, Азербайджан повернув значну частину сепаратистського регіону.
Він також зобов'язав Вірменію передати всі території, які вона утримувала за межами Нагірного Карабаху. Частиною угоди була нова роль Росії – вона направила близько 2000 солдатів для спостереження за мирною угодою та надання допомоги у поверненні біженців.
На початку серпня влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки оголосила вірменським жителям Лачина і навколишніх сіл, що вони мають залишити свої будинки до 25 серпня, коли ці території мали остаточно перейти під контроль Азербайджану.
Як пояснює своїм читачам російський новинний сайт News.ru, що міститься у Москві, російські сили перебували на цих територіях до побудови альтернативи Лачинської дороги, яка була єдиним маршрутом, який пов'язує Вірменію з Карабахом.
«Після закінчення будівництва своєї частини на початку серпня азербайджанська влада відповідно до досягнутих раніше домовленостей попросила російських військових переміститися на нову дорогу та звільнити Лачин та прилеглі села. Москва свої обов'язки виконала – ще кілька днів тому миротворці розпочали демонтаж постів, КПП та житлових споруд», – пише російський сайт.
Він додає, що для вірменської сторони «втрата чергових територій Карабаха стала сильним ударом і спричинила нову хвилю протестів».
На початку серпня нове насильство спалахнуло в регіоні Нагірного Карабаху, коли сталися сутички між етнічними вірменами та азербайджанськими силами.
Міністерство оборони Росії звинуватило збройні сили Азербайджану у тому, що вони порушили режим припинення вогню.
Тоді ж посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер висловив стурбованість новими бойовими діями і «безпекою тих, хто живе в Нагірному Карабасі та навколо нього».
«Ми не хочемо повернення до широкомасштабних військових дій, як ми бачили в 2020 році, і закликаємо до негайних кроків, щоб зменшити напруженість і уникнути подальшої ескалації», – написав представник США в ОБСЄ.
Державний секретар США Ентоні Блінкен 24 серпня призначив призначив посла Філіпа Рікера старшим радником з питань переговорів на Кавказі та співголовою Мінської групи.
«Сполучені Штати прагнуть допомогти Вірменії та Азербайджану домовитися про довгострокове політичне врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Посол Рікер співпрацюватиме на двосторонній основі з партнерами-однодумцями, такими як Європейський Союз, і через свою роль співголови Мінської групи ОБСЄ, щоб сприяти прямому діалогу між Вірменією та Азербайджаном», – йдеться також у заяві.
Наприкінці місця, 31 серпня в Брюсселі має відбутися тристороння зустріч прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президент Азербайджану Ільхама Алієва і президента Європейської ради Шарля Мішеля, на якій вони мають обговорити проблеми безпеки Нагірного Карабаху.
- Голос Америки
Росія спалює природний газ на мільйони доларів - дослідження
Російський "Газпром" щодня спалює більше 4 мільйонів кубометрів газу вартістю близько 10 мільйонів доларів, згідно з оцінками норвезької аналітичної компанії Rystad Energy, про які першим написало ВВС.
Rystad Energy реєструє значні викиди тепла в атмосферу від спалювання Росією газу на родовищі поблизу кордону з Фінляндією, починаючи з червня. Про вогонь також повідомляють мешканці Фінляндії, пишуть ЗМІ.
Спалювання відбувається на терміналі зрідження газу поблизу компресора трубопроводу "Північний потік 1", який сполучає Росію та Німеччину.
В Rystad назвали події "екологічною кризою" для Арктики. Аналітики застерігають - такі масштабні викиди газу можуть негативно позначитись на зміні клімату а також посилити енергетичну кризу.
Думки експертів щодо того, що змусило "Газпром" спалювати дорогий газ, розділились.
Автори дослідження вказують на те, що полум'я добре видно і це може бути сигналом, що "газ готовий до відправки в Європу, якщо поновляться дружні політичні стосунки".
ВВС наводить слова посла Німеччини у Великій Британії, яки вказує, що зусилля Європи з обмеження купівлі російського газу мають значний вплив на російську економіку і Росії "немає куди продати газ, тому вони мусять його спалювати".
CNN, з посиланням не думки експертів, називає три можливі причини спалення газу в таких масштабах: технологічне спалення газу вивільненого під час добутку нафти, технічні проблеми трубопроводу, спроби надіслати сигнал Європі.
Геннінг Глойстейн з Eurasia Group вказав в коментарі CNN, що вивільнений під час нафтовидобутку газ зазвичай йшов би до Європи, або до внутрішніх газосховищ Росії, але зараз, через зменшення поставок до Європи і ймовірне заповнення сховищ, цей газ немає куди спрямувати.
Британське видання Telegraph наводить припущення експертів, що Росія через санкції не змогла придбати необхідні частини для обладнання із вловлювання газу.
"Газпром" поки не пояснив причини спалювання газу.
Як повідомляв Голос Америки, попри обмеження газопостачання з Росії, Європі вдалось практично на 80% заповнити газосховища, залучивши інші джерела поставок під час підготовки до опалювального сезону. Все ж, ціни на газ в Європі досягли рекордних значень, на тлі обмеження джерел поставок.
- Голос Америки
Дані білоруських хакерів допомогли знайти російську шпигунку в Італії, де вона товаришувала з офіцерами НАТО – розслідувачі Bellingcat
Спільне розслідування Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і La Repubblica, яке тривало протягом 10 місяців, встановило особу «глибоко законспірованої» російської шпигунки, яка видавала себе за перуанку з німецьким корінням і під іменем Марія Адела Куфельдт Рівера жила в різних країнах Європи.
Як пишуть розслідувачі, вона мала бізнес – дизайн власної лінії ювелірних прикрас, що допомагало їй жити активним соціальним життям і знайомитися з потрібними людьми, зокрема з офіцерами НАТО, які служили в італійському Неаполі.
Христо Грозєв, генеральний директор Bellingcat і провідний розслідувач повідомив, що наштовхнувся на незвичне ім’я, коли переглядав базу даних про перетин білоруського кордону, яку передали розслідувачам білоруські харкери.
«Ми вперше помітили її завдяки надзвичайно корисній базі даних, якою поділилися з нами Білоруські кіберпартизани: реєстр перетину кордону Білорусі. Ми знали діапазони номерів паспортів шпигунів ГРУ та ФСБ, тож вирішили шукати в цьому наборі даних за частковими збігами, залишаючи останні 3 цифри як символи підстановки», – написав Грозєв у мережі Twitter.
Як пише Грозєв, ще працюючи над розслідуванням отруєння Скрипалів у Великій Британії, журналісти з’ясували, що російська розвідка видавала своїм шпигунам за кордоном паспорти однієї серії. Доступ до цих номерів дозволив журналістам-розслідувачам викривати інших шпигунів, відстежуючи такі групи чисел.
Відштовхуючись від номера паспорта на ім’я «Руслан Боширов», Грозєв наштовхнувся на ім’я Марія Адела Куфельдт Рівера, яка жила в Європі, але 13 разів відвідувала Росію, перетинаючи кордон потягом.
Пізніше російський колега Грозєва Роман Доброхотов з проекту The Insider з’ясував, що жінка з дуже схожим іменем була секретарем Lions Club, благодійної організації в Неаполі. Вони разом звернулися до італійської колеги Флоріани Булфон і вона сказала, що цей клуб розташований прямо біля командного центру НАТО, і решта його членів були офіцерами НАТО.
Журналісти з’ясували, що росіянку, яка, ймовірно, працювала на ГРУ, звати Ольга Колобова, і її шпигунська кар’єра обірвалася раптово у 2018 році після публікації розслідування про отруєння Скрипалів у Британії.
Як пише розслідувач і засновник Bellingcat, Еліот Гіґґінс, 14 вересня 2018 року Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про таємні особи «Руслана Боширова» та «Олександра Петрова», двох таємних шпигунів ГРУ, причетних до отруєння «Новачком» Сергія та Юлії Скрипалів.
Того ж дня опівночі, пише розслідувач у своєму Twitter, начальнику в/ч 29155 ГРУ генерал-майору Авер’янову подзвонив начальник відділу номер 5 ГРУ, «так званої програми нелегалів – маловідомого відділу, який розсаджував військових шпигунів по всьому світу під вигаданими іменами».
«Двоє офіцерів ГРУ розмовляли трохи більше двох хвилин», – розповідає Гіґґінс. А вже наступного дня імовірна російська шпигунка була в дорозі до Москви.
«Наступного дня Марія Адела Куфельдт Рівера купила квиток в один кінець з Неаполя, Італія, до Москви, летячи за паспортом з одного з діапазонів номерів, які Bellingcat опублікував напередодні», – пише Гіґґінс у твітері.
З того часу громадянка Росії Ольга Колобова, 1982 року народження, проживає в Москві в елітній квартирі.
Як додає Гіґґінс, найпікантнішим моментом в цій історії для нього було те, що свою «авторську» біжутерію, якою вона обдаровувала високопоставлених осіб, включно з принцом Халіфа бін Салман Аль Халіфа, прем’єр-міністром Бахрейну, Колобова купувала через "Алі-експрес", китайську службу доставки товарів.
Як пише Гіґґінс, коли розслідувачі звернулися за коментарем до посольства Росії в Римі, у відповідь посольство лише опублікувало у Twitter карикатуру з коментарем: «Якщо ви всюди бачите російських шпигунів, можливо, ви занадто багато читаєте газету «Реппубліка».
Небо Словаччини патрулюватимуть сусіди. Це вивільнить МіГи для України
МАЛАКІ, Словаччина, 27 серпня (Reuters). У суботу Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО, Чехія та Польща, патрулюватимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації радянські МіГ-29, потенційно вивільняючи ці літаки для відправки в Україну.
Словаччина заявила, що готова надіслати 11 винищувачів МіГ в Україну, чиї військові тривалий час покладалися на обладнання радянських часів. Україна звернулася до країн НАТО з проханням про додаткові поставки, щоб посилити здатність боротися з російськими військами.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив журналістам на авіашоу в суботу, що Братислава готова відправити літаки до сусідньої України, але угода ще не досягнута.
"Є політична воля, і це має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги, - сказав Над. - Ця можливість розглядається, і коли буде домовленість, ми повідомимо вам”.
Західні країни та союзники збільшують військову допомогу Україні у конфлікті з Росією, який триває вже більше шести місяців, і надають кошти, обладнання.
Словаччина з населенням 5,4 мільйона вже передала систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню «Град». Цього тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1.
Над, який оцінив МіГ приблизно в 300 мільйонів євро (299 мільйонів доларів), сказав, що Словаччина вимагатиме певної фінансової чи матеріальної компенсації на підтримку модернізації своїх військ.
Згідно з суботньою угодою, сусіди Словаччини, Чехія та Польща, охоронятимуть її небо з вересня, тоді як Словаччина очікує на поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоду про F-16 було підписано в 2018 році, а літаки повинні бути поставлені в 2024 році.
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