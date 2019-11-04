Розслідування NYT викриває корупцію в системі с/г субсидій ЄС

Розслідування американської газети New York Times дійшло висновку, що урядовці, олігархи та мафія у країнах центральної та східної Європи наживаються, маніпулюючи багатомільярдною системою сільськогосподарських субсидій Європейського Союзу.

Журналісти досліджували ці питання у дев’яти країнах упродовж поточного року і виявили “навмисно непрозору систему субсидій, викривлену корупцією та наживою, що підриває цілі ЄС стосовно довкілля”.

"На мітингах він використовує фальшиві твердження, що Брюссель хоче забрати допомогу у фермерів, щоб виділяти кошти на підтримку іммігрантів.

Виплати на підтримку сільського господарства в країнах Євросоюзу є найбільшою окремою статтею витрат бюджету організації і сягають $65 мільярдів - 40% усіх витрат ЄС.

Європейські субсидії мають на меті допомагати тим, хто працює на землі і гарантувати стабільність харчового ринку на континенті.

Євросоюз витрачає на річні субсидії своїм фермам втричі більше ніж Сполучені Штати, і ці видатки зросли після вступу в ЄС нових країн на сході Європи, хоча система контролю, вважає газета, не удосконалювалась.

New York Times вважає, що Брюссель не наважуються реформувати цю систему, бо реформа може призвести до перегляду щедрих виплат з Брюсселя, в яких зацікавлені потужні політичні сили.

“Ось чому під час щорічного затвердження витрат на сільське господарство у Брюсселі не зосереджуються на викоріненні корупції та покращенні контролю. Натомість законотворці схиляються до того, щоб віддати більше повноважень урядам окремих країн, хоча проти цього заперечують внутрішні аудитори”, - стверджує газета.

Угорський популізм

Першим прикладом того, як сільськогосподарські субсидії ЄС підтримують правління авторитарних популістів, New York Times називає Угорщину.

“Віктор Орбан, символ для європейських крайніх правих, гостро критикує Брюссель та європейські еліти, але із задоволенням бере від Євросоюзу гроші”, - пише газета і стверджує, що він використовує європейські субсидії для збагачення своїх друзів, рідних, а також щоб захищати власні політичні інтереси та карати опонентів.

За даними New York Times уряд Орбана з допомогою аукціонів перевів тисячі гектарів державних земель у власність родичів, спільників та друзів дитинства, які стали найбагатшими людьми в країні, бо “ті хто контролює землю, мають право на мільйонні субсидії від Європейського Союзу”.

“Мало-хто з керівників вдається до такого широкого і зухвалого використання системи субсидій як Орбан в Угорщині. На мітингах він використовує фальшиві твердження, що Брюссель хоче забрати допомогу у фермерів, щоб виділяти кошти на підтримку іммігрантів. Орбан проголошує, що лише він може зупинити це”, - розповідає газета.

Чеський олігарх

У Чехії одним з найбільших реципієнтів європейських сільськогосподарських субсидій виявився прем’єр-міністр мільярдер Андрей Бабіш.

New York Times підрахувала, що за 2018 рік сільськогосподарські компанії Бабіша отримали європейських субсидій на загальну суму принаймні $42 мільйонів.

Андрей Бабіш наголошує, що не порушує законів.

“Європейський Союз платить стільки грошей олігархові, який також є політиком. А який результат? Ми маємо найвпливовішого політика в Чеський республіці, який користується повною підтримкою Європейського Союзу”, - сказав газеті чеський сенатор та економіст Лукаш Ваґенкнехт, який раніше працював у Бабіша.

Шахрайство в Болгарії

У Болгарії, пише New York Times, субсидії стали джерелом підтримки фермерської еліти.

“Болгарська Академія наук виявила, що 75% головних с/г субсидій ЄС опиняються в руках близько сотні юридичних осіб. Цієї весни в країні були здійснені обшуки, які виявили корупційні зв'язки між урядовцями та підприємцями у сільському господарстві. Одного з найбільших виробників борошна в країні звинуватили у шахрайстві на субсидіях і він очікує суду”, - читаємо в газеті.

Вбивство в Словаччині

Словаччину минулого року струсонуло вбивство молодого журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

New York Times нагадує, що Куцяк розслідував підозри, що італійська мафія, користуючись зв’язками з впливовими політиками країни, проникла у сільське господарство Словаччини, щоб наживатися на європейських сільськогосподарських субсидіях.

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“Окремі уряди оприлюднюють дані про отримувачів субсидій, але найбільші реципієнти ховаються за заплутаними схемами власності. І хоча фермерам виділяють субсидії частково у залежності від того, скільки землі вони обробляють, інформація про власність перебуває у таємниці, що заважає простежувати захоплення земель та корупцію”, - розповідає New York Times, підкреслюючи, що в ЄС відмовилися надати доступ до головної бази даних.

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