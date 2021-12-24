NYT: Пентагон планує надавати Україні оперативну розвідувальну інформацію

Пентагон працює над планом надання Україні розвідданих, які можуть допомогти країні швидше відреагувати на можливе російське вторгнення, повідомляє видання New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців в адміністрації США.

Як пише газета, якщо цей план буде схвалено президентом США Джо Байденом, це, напевно, викличе обурення у Росії, яка вважає провокацією будь-яку американську військову допомогу Україні.

Невелика група співробітників Пентагону нещодавно завітала до України, щоб оцінити потреби країни у протиповітряній обороні, сказав речник відомства Джон Кірбі. США вже постачають Україні протитанкові комплекси Javelin.

Але, як зазначає New York Times, пропозиція Пентагону про надання оперативної розвідувальної інформації потенційно більш значуща. Інформація включатиме зображення, що показують рух російських військ і дозволяють визначити, чи збираються вони перетнути кордон. Якщо така інформація буде надана вчасно, вона може дозволити українським збройним силам запобігти атаці.

У статті зазначається, що адміністрація Байдена усвідомлює, наскільки важливою є обізнаність у реальному часі для уряду України. Американські спецслужби вже надають Києву доступ до більшої кількості матеріалів, ніж до нарощування російських сил, повідомило джерело, проінформоване про дії адміністрації.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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