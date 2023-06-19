NYT описав, як російські спецслужби намагалися організувати вбивство у США колишнього полковника зовнішньої розвідки РФ

Російські спецслужби намагалися організувати вбивство полковника Служби зовнішньої розвідки РФ Олександра Потєєва, який втік до США. Про це пише видання The New York Times.

За повідомленням, російській розвідці вдалося виявити будинок Потєєва у Маямі. Агент, який сфотографував його машину, був затриманий, інцидент привів до санкцій і взаємного висилання дипломатів між Вашингтоном і Москвою, пише видання.

NYT зауважує, що ця історія також описана в книзі "Шпигуни: Епічна розвідувальна війна між Сходом і Заходом", що вийде в червні, Колдера Волтона.

Потєєв втік до США у 2010 році, перед візитом тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва до Вашингтона. Російський офіцер розкрив американській розвідці найбільшу мережу розвідників-нелегалів, багато з яких працювали в США ще з радянських часів.

Як писав Голос Америки, Російський суд засудив полковника Служби зовнішньої розвідки РФ до 25 років колонії суворого режиму, позбавлено державних нагород і військового звання.

У 2016 році російські ЗМІ повідомили, що Потєєв помер за кордоном. Насправді він мешкав у Флориді, пише The New York Times. Там він під своїм ім’ям отримав ліцензію на риболовлю і зареєструвався як прихильник Республіканської партії. 2018 року ці дані виявило американське видання Buzzfeed. Для отримання ліцензії Потєєв вказав свою дату народження, поштову адресу та телефон, – розповідало видання.

У 2019 році завербований російською розвідкою мексиканський вчений Алехандро Кабрера-Фуентес отримав завдання орендувати квартиру неподалік будинку Потєєва в курортному Маямі-Біч. В обмін йому пообіцяли випустити із Росії його сім’ю, зокрема його двох дочок.

У 2020 році Кабрера-Фуентес із дружиною спробували сфотографувати номер машини Потєєва біля його будинку. Їх помітила охорона, агента було затримано на вильоті з Флориди, пізніше його засудили до чотирьох років в’язниці.

Спроба вистежити Потєєва привела до масштабної висилки російських дипломатів із США. Серед них був начальник резидентури Служби зовнішньої розвідки, якому залишалося ще два роки до кінця відрядженняу США, пише видання.