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NYT описав, як російські спецслужби намагалися організувати вбивство у США колишнього полковника зовнішньої розвідки РФ
Російські спецслужби намагалися організувати вбивство полковника Служби зовнішньої розвідки РФ Олександра Потєєва, який втік до США. Про це пише видання The New York Times.
За повідомленням, російській розвідці вдалося виявити будинок Потєєва у Маямі. Агент, який сфотографував його машину, був затриманий, інцидент привів до санкцій і взаємного висилання дипломатів між Вашингтоном і Москвою, пише видання.
NYT зауважує, що ця історія також описана в книзі "Шпигуни: Епічна розвідувальна війна між Сходом і Заходом", що вийде в червні, Колдера Волтона.
Потєєв втік до США у 2010 році, перед візитом тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва до Вашингтона. Російський офіцер розкрив американській розвідці найбільшу мережу розвідників-нелегалів, багато з яких працювали в США ще з радянських часів.
Як писав Голос Америки, Російський суд засудив полковника Служби зовнішньої розвідки РФ до 25 років колонії суворого режиму, позбавлено державних нагород і військового звання.
У 2016 році російські ЗМІ повідомили, що Потєєв помер за кордоном. Насправді він мешкав у Флориді, пише The New York Times. Там він під своїм ім’ям отримав ліцензію на риболовлю і зареєструвався як прихильник Республіканської партії. 2018 року ці дані виявило американське видання Buzzfeed. Для отримання ліцензії Потєєв вказав свою дату народження, поштову адресу та телефон, – розповідало видання.
У 2019 році завербований російською розвідкою мексиканський вчений Алехандро Кабрера-Фуентес отримав завдання орендувати квартиру неподалік будинку Потєєва в курортному Маямі-Біч. В обмін йому пообіцяли випустити із Росії його сім’ю, зокрема його двох дочок.
У 2020 році Кабрера-Фуентес із дружиною спробували сфотографувати номер машини Потєєва біля його будинку. Їх помітила охорона, агента було затримано на вильоті з Флориди, пізніше його засудили до чотирьох років в’язниці.
Спроба вистежити Потєєва привела до масштабної висилки російських дипломатів із США. Серед них був начальник резидентури Служби зовнішньої розвідки, якому залишалося ще два роки до кінця відрядженняу США, пише видання.
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- Голос Америки
Генсек НАТО: На саміті у Вільнюсі не буде запрошення для вступу України
Україна не отримає офіційного запрошення на вступ у НАТО під час саміту у Вільнюсі у липні цього року, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
“На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не плануємо обговорювати офіційне запрошення. Ми обговорюватимемо, як наблизити Україну до НАТО”, — заявив Єнс Столтенберг у понеділок, 19 червня, під час пресконференції у Німеччині, на зустрічі з канцлером Олафом Шольцом.
За словами генсека альянсу, члени НАТО “вже домовилися про багато чого” у питанні євроатлантичних амбіцій України, і консультації на цю тему тривають. Столтенберг також додав, що “не в змозі передбачити результат цих консультацій”.
Раніше Голос Америки повідомляв, що на саміті у липні НАТО ухвалить пакет допомоги Україні, який має привести її до натівських стандартів протягом кількох років, про це розповів генеральний секретар Столтенберг.
Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня цього року у Вільнюсі. Україна сподівається, що на цій зустрічі країни-члени альянсу узгодять гарантії безпеки для України, узгодять план щодо майбутньої інтеграції, а також визначать умови, які вони вважатимуть "завершенням війни" в Україні.
- Голос Америки
FT: американський виробник Lockheed Martin готовий навчати українських пілотів F-16
Американський виробник зброї Lockheed Martin готовий тренувати українських пілотів на винищувачах F-16, якщо НАТО погодиться надати таку зброю, повідомляє Financial Times.
"Ми очікуємо і готові не лише забезпечити потреби, якщо такі виникають в виробництві нових F-16, але також модифікувати F-16, провести навчання, надати устаткування та системи", - наводить видання слова керівника компанії Френка Джона.
Нідерланди та Данія координують навчання українців на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, заявив минулого тижня під час засідання Контактної групи з оборони України очільник Пентагону Ллойд Остін.
Раніше стало відомо, що підготовка українців на F-16 може розпочатись вже влітку за участі близько 20 українських пілотів. Про це з посиланням на високопосадовців США повідомила журналістка Голосу Америки Карла Бабб.
Нідерланди заявили, що створюють навчальний центр у Східній Європі. Офіційні особи кажуть, що також Данія розглядає можливість проведення деяких тренінгів.
- Голос Америки
Блінкен: Китай запевнив, що не надаватиме зброю Росії
Китай запевнив, що "не надає і не буде надавати" зброю Росії, США цінують такий підхід і не бачать свідчень, які б суперечили цим заявам. США звернулись до Китаю з проханням пильнувати, щоб китайські компанії не передавали Росії технології, які вона може використати для війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу для преси в понеділок в Пекіні.
"Щодо поставок смертоносної зброї Росії для застосування в Україні. Ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати летальну допомогу Росії для застосування в Україні. Ми цінуємо це і не бачили свідчень, які б цьому суперечили", - заявив головний дипломат США.
"Однак, нас непокоїть, що китайські компанії, можливо, надають технології, які Росія може застосовувати для просування вторгнення до України і ми просили китайський уряд дуже пильно до цього ставитись", - додав він.
Блінкен також наголосив, що США та інші країни вітають роль, яку Китай може відіграти у досягненні "справедливого миру, заснованому на принципах Статуту ООН", а також на важливості Чорноморської зернової ініціативи, яка розблоковує поставки українського зерна через Чорне море.
Блінкен перебуває з дводенним візитом у Пекіні і в понеділок провів зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.
В коментарі перед зустріччю Сі Цзіньпін схвалив "прогрес" в перемовинах. "Обидві сторони домовились виконувати спільне бачення президент Байден та я досягнули на Балі. Дві сторони досягнули прогресу і згоди з деяких конкретних питань і це дуже добре", - сказав Сі перед зустріччю з Блінкеном.
Блінкен став першим держсекретарем США, який провів зустріч з президентом Китаю з 2018 року.
В ході свого візиту Блінкен проголосив політику США щодо Китаю як "зменшення ризику, але не роз'єднання". Цей принцип раніше озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Китаю минулого місяця.
Після Пекіна Блінкен їде на конференцію донорів "Відновлення України", що відбудеться в Лондоні. Там, сказав головний дипломат США, він поінформує союзників про те, як пройшов візит.
В статті використано матеріали Reuters, AP.
Оборона Швеції має адаптуватись до довгострокової загрози від Росії, не виключений напад - звіт
Спеціальний парламентський комітет Швеції з питань оборони заявив у понеділок, що захист країни повинен зосередитися на загрозі з боку Росії, військовий напад виключати не можна.
Північна країна намагається зміцнити свою оборону і подала заявку на вступ до НАТО минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однак Туреччина та Угорщина поки що стримують вступ Швеції до західного альянсу.
"Агресивні дії Росії призвели до значного погіршення ситуації з безпекою. Росія ще більше знизила поріг для військового застосування сили та демонструє високу схильність до ризику", - йдеться у звіті комітету.
Загальнопартійний комітет, до складу якого входять експерти з безпеки, заявив, що війна в Україні може перерости у напади на інші країни або навіть у використання ядерної зброї чи інших видів зброї масового знищення.
«Таким чином, Швеції необхідно розробити свою політику безпеки та адаптувати свою оборону відповідно до масштабів загрози з боку Росії на довгий час», — йдеться в повідомленні.
Як і більшість західних держав, Швеція скоротила оборону після закінчення холодної війни три десятиліття тому, але в останні роки знову збільшила військові витрати, і в 2026 році має досягти порогу НАТО в 2% ВВП.
«Політика безпеки та оборони Швеції повинна бути розроблена так, щоб справлятися з довгостроковою загрозою, яку Росія, як вважають, представляє для європейської та глобальної безпеки, — йдеться у звіті комітету. - Не можна виключити збройний напад на Швецію».
Приєднання до НАТО скасує давній нейтралітет Швеції. Країна все ж роками брала участь в навчаннях разом із силами НАТО.
Її східний сусід Фінляндія, яка має довгий кордон з Росією, була прийнята до НАТО в квітні після того, як подала заявку разом зі Швецією у відповідь на війну Росії в Україні.
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