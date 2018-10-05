Рівень безробіття у США – найнижчий за півстоліття

Рівень безробіття у США знизився до 3,7 відсотка, найнижчий рівень з грудня 1969 року, повідомило Міністерство праці США в п'ятницю, пише видання The Hill.

Водночас економіка США додала 134 тисячі робочих місць у вересні, що значно нижче очікувань – 184 тисяч.

Проте в липні та серпні було на 87 тисяч робочих місць більше, ніж спочатку повідомлялося, і цифри наблизилися до 190 тисяч на місяць після переоцінки, що є ознакою сили ринку праці.

Економіка додавала робочі місця 96 місяців підряд, починаючи з жовтня 2010 року, під час президента Обами. Це найбільш тривалий період зростання робочих місць в історії.

Поєднання низького рівня безробіття та низької інфляції, які зараз спостерігаються у США, вказують на те, що економіка країни переживає «надзвичайний період», заявив у четвер голова Ради керівників Федеральної резервної системи США Джером Павел.

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