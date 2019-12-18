Воскресіння Шокіна, НАБУ і воїн Луценко: маніпуляції Джуліані у фільмі про Україну

Приватний адвокат Трампа Руді Джуліані нещодавно відвідав Україну, де разом із консервативним американським телеканалом One America News працював над документальним фільмом, який мав би довести, що вся процедура імпічменту Дональда Трампа - це фарс Демократичної партії.

Разом з журналістами Джуліані зустрівся з українськими посадовцями, в тому числі з колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним, які начебто надали йому докази корупційних дій Джо Байдена та посольства США в Києві.

Ми переглянули всі три серії цього фільму. Ключові тези такі: процес імпічменту президента безпідставний, Джо Байден та його син були напряму залучені до корупції в Україні, і це Україна втручалась у вибори 2016 року, а не Росія.

Втім, розслідування містить низку неточностей та неправдивих фактів. На основі цього Руді Джуліані готується представити офіційний звіт президенту США, Міністерству Юстиції, а також Конгресу.

(Не)надійні українські свідки

“У спеціальному випуску програми “One America Investigates” ми проводимо власні слухання, де присяжними є ви - американський народ. Топ-українські посадовці розкажуть про свій бік історії”, - каже ведуча Шанель Ріон на початку фільму.

“Протягом нашого розслідування, ми відслідкували українських дипломатів, колишніх високопосадовців та українських політиків”, - каже ведуча. При цьому на відео показують, як вона щось шукає на планшеті. Втім, якщо придивитись, журналістка вводить у пошуковий рядок випадковий набір буков “Hytjbfd yew koi gfnbuj”.

Згодом Руді Джуліані каже, що Конгрес не вислухав жодних прямих свідків, які бачили або чули про порушення з боку президента Трампа. Натомість, в нього вони є. За словами адвоката, першими трьома людьми, яких треба було допитати в справі імпічменту з боку України, є колишній генпрокурор Віктор Шокін, колишній прокурор Костянтин Кулик та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Начебто саме вони мають найкращі докази з усіх.

За словами журналістки, її канал хотів привезти всіх трьох в США, але вони “стикнулися із візовими проблемами на кордоні”. Назар Холодницький не підтвердив Голосу Америку цю інформацію. Зрештою, One America News привіз інших свідків - колишнього працівника посольства України в США Андрія Теліженка, колишнього голову ЦВК Михайла Охендовського та колишнього депутата Верховної Ради Андрія Артеменка, які під присягою в студії погодились надати свідчення.

Ці троє чоловіків мають суперечливу репутацію. Теліженко розповсюджує теорію про те, що це Україна, а не Росія втручалась у вибори США 2016 року (хоча розслідування доводять протилежне, і в США факт втручання Росії практично ніхто не ставить під сумнів). Охендовський - член ЦВК 2004-2018 років, ім’я якого фігурує в “Чорній бухгалтерії” Партії регіонів. Андрій Артеменко - колишній нардеп, який фігурував у розслідуванні Мюлллера. За даними ЗМІ, він намагався передати раднику Трампа план щодо зняття санкцій з Росії та “обміну” Криму на припинення війни.

Що вони розповіли?

“Свідки привезли з собою документи та файли, стенограми, статті, записи та прес-релізи”, - каже ведуча. При цьому на екрані демонструють документи, на яких роздрукований беззмістовний текст латиною “Lorem ipsum”.

Охендовський розповів, що так звана “Чорна бухгалтерія Партії Регіонів”, яка дала поштовх розслідуванню проти Пола Манафорта - це штучно створений фейк. “І те, як це було представлено людям, створює відчуття, що це дуже добре організований сценарій “Кримінального чтива” чи політичного триллеру, який написали заздалегідь, і не в Україні”.

Джуліані заявив, що ці документи вигадала працівниця національного комітету Демократичної партії українського походження Андрея Халупа: “Всі документи Партії Регіонів були знищені під час пожежі їхнього офісу. А якщо ці документи пережили, то я хотів би побачити пару слідів вогню на них. Принаймні, вони б могли зробити трохи кращу роботу, підпалити їх сірником, кинути трохи попелу”.

Згодом в студії переключились на розслідування щодо газової компанії Burisma, до ради директорів якої входив син Джо Байдена Гантер Байден. Було декілька справ - одну з них закрили, однак Руді Джуліані намагався домогтись поновлення розслідування.

“За влади Зеленського така надія є”, - каже ведуча Шанель Ріон. “Особливо з такими фігурами, як прокурор Костянтин Кулик. Буквально за декілька годин до нашого запису в Вашингтоні, Кулик заявив, що він заново відкриє розслідування проти Burisma. Але поки ми записували розмову, Кулика звільнили. Очевидно, що Burisma досі захищають”. Втім, вона не згадала, що Костянтина Кулика виключили з проркуратури через те, що він не пройшов переатестації прокурорів - бо просто на неї не з’явився.

Андрій Артеменко має цьому своє пояснення: “Я роблю очевидно логічний висновок, що його звільнили виключно по команді зі сторони реальних керівників і кінцевих власників Генпрокурора [Рябошапки] у США”.

На переконання чоловіків, Держдеп США блокує приїзд ключових свідків до країни, щоб вони не могли свідчити проти Демократичної партії. “На жаль, люди в посольстві вирішили, кому давати візу, а кому ні”, - резюмував Артеменко. Про те, що саме в цьому і полягає принцип отримання віз, ніхто не згадав.

Луценко-воїн та воскресіння Шокіна

Зірковими свідками фільму стали Юрій Луценко та Віктор Шокін - для цього журналісти разом з Джуліані вирушили в Європу. За словами ведучої, Шокін довго не хотів з ними говорити через свій поганий стан здоров’я. “Віктора Шокіна отруїли ртуттю. Токсичний рівень рівень ртуті в крові людини складає 2.0 мкг/л, в Шокіна знайшли 9.7 мкг/л. Він двічі помер, та його реанімували”.

При цьому на екрані демонструють довідку від лікаря, яка нібито підтверджує отруєння Шокіна. Втім, насправді в аналізах ми бачимо, що рівень ртуті в його крові становить не 9.7, а 8.0 мкг/л - і згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я, це не перевищує допустимої норми (1-8 мкг на літр крові).

Сам Шокін заявив, що його звільнення було спричинене виключно тиском з боку США.

“Президент Порошенко попросив мене піти у відставку в зв’язку з тиском від віце-президента Джо Байдена. Байден погрожував затримати 1 мільярд доларів допомоги Україні, поки я не буду прибраний з посади. Мене до цього примусили, бо я вів широку корупційну справу щодо Burisma, де син Байдена був у раді директорів”.

Юрія Луценка ведуча представила так: "Юрій Луценко, інженер за освітою, здобув славу патріота через те, що його на два роки кинули до в’язниці за відверту критику Росії. Луценко воював на східному фронті разом з своєю жінкою та синами, відбиваючись від російських танків на захист українського суверенітету". Звідки з’явилась така інформація про колишнього генпрокурора, невідомо.

Сам Луценко сказав, що знайшов справу про потенційне відмивання 7 мільярдів доларів для компанії Franklin Templeton Investments в США, і він хотів допомоги від американського Мін’юсту. Однак експосолка США в Україні Марі Йовановіч не була зацікавлена.

“Я був шокований, коли пані Йовановіч сказала членам Конгресу: “Луценко просив мене організувати зустріч із американським Генпрокурором. Але знаєте, панове, для цього існує спеціальна процедура. І Луценко має надати коротку інформацію про те, що саме він хоче обговорити. І він ніколи не надав цієї інформації”. В мене є погані новини для пані Йовановіч”. Після цього Луценко показав лист, який він їй написав - із проханням про співпрацю в розслідуванні злочинності Віктора Януковича.

Також Луценко розповів про свою зустріч з Марі Йовановіч, коли вона начебто оголосила йому список недоторканих осіб. За словами Луценка, це було так: “Я взяв папір і написав три прізвища: Касько, Лещенко, Шабунін. Пані посол, давайте продовжимо ваш список недоторканних. Вона спитала мене, чому я настільки серйозний. І тоді я порвав цей список. Поки я Генпрокурор, ніхто не може оголошувати мені таких списків”.

Після цього ведуча зазначила, що всі троє названих чоловіків є членами НАБУ (попри те, що ні експрокурор Віталій Касько, ні екснардеп Сергій Лещенко, ні голова Центру протидії корупці Віталій Шабунін ніколи до нього не належали).

“Соросівське” НАБУ

Окрему роль у розслідуванні Джуліані відводять саме НАБУ, а Україну в цілому зображають як вкрай корумповану та небезпечну країну.

“В Україні можна довіряти дуже небагатьом”, - каже ведуча Шанел Ріон, - “бо ЗМІ та антикорупційні НГО покривають одне одного, створюючи кругову поруку. В цій країні все треба двічі перевіряти”.

Ще один свідок, який презентував докази про начебто корупцію Байденів в Україні - колишній регіонал, а зараз позафракційний нардеп Андрій Деркач. Він сказав, що отримав документи від журналістів-розслідувачів, які боялись публікувати їх під своїм ім’ям в країні, яка добра відома отруєннями, обезголовленнями та замовними вбивствами.

Ядром корупції, за словами ведучої, в Україні є “соросівське” НАБУ, яке своєю чергою контролюється посольством США в Україні. “Українська система керується складною системою ГО (як НАБУ) - фасадами для грошей Сороса та його глобалістських намірів”.

Втім, згідно з розслідувачами, всі докази корупції ігноруються та покриваються ліберальними медіа, що лише “надає злочинцям хоробрості”.

Завершила ведуча такими словами під музику переможного маршу на фоні: “Більше свідків вийдуть з готовністю свідчити. І якщо Держдеп їм цього не дозволить, вони виступлять перед американським народом через наші камери. Це розслідування не закінчується тут, це лише початок. І справедливість буде досягнута”.

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