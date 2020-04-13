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Барак Обама закликав подбати про найбільш незахищених під час пандемії коронавірусу

  • Голос Америки
Barack Obama

Колишній президент США Барак Обама закликав політиків подбати передусім про уразливі громади при ухваленні рішень по боротьбі з пандемією коронавірусу.

«Ми не можемо заперечувати факт, що расові та соціально-економічні фактори впливають на те, кого вірус вражає найбільше. Це нагадування для наших політиків думати передусім про найбільш уразливі громади при прийнятті рішень», – написав у себе в Твіттері Обама.

Водночас, низка законодавців та правозахисників закликали Центри з контролю та профілактики захворювань опублікувати дані про те, як вірус вражає представників різних рас. Раніше кілька місцевих урядів опублікували дані про те, що коронавірус вражає більше громади чорношкірих та латиноамериканців. Станом та минулий тиждень 70% смертей від коронавірусу у Луїзіані – афроамериканці, хоча ця громада становить лише 32% відсотка населення штату.

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