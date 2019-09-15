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Світ

Папа Римський зрадів обміну полоненими між Україною та Росією

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Папа Римський Франциск 15 вересня привітав здійснений минулого тижня обмін утримуваними між Україною та Росією.

«Дорогі брати й сестри, минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за швидке завершення конфлікту та за тривкий мир на Східній Україні», – цитує слова понтифіка портал VaticanNews.

Повідомляється, що з такими словами папа звернувся після проказування молитви «Ангел Господній» з паломниками, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 незаконно, з погляду Києва і міжнародного права, утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

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