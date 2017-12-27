Порошенко привітав перших звільнених з полону українських заручників – речник

Президент України Петро Порошенко привітав перших звільнених з полону українських заручників.

Про це написав у Twitter речник українського президента Святослав Цеголко.

«Щойно президент телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону. З ним говорив Владислав Овчаренко, який разом з іншими 15-ма цивільними та військовими повернувся з полону в окупованому Росією Луганську, – написав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

У середу на Донбасі почався обмін заручниками.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, автобус із першими 16 звільненими з окупованого Луганська українцями прибув на підконтрольну Україні територію. Серед звільнених – військові і цивільні (серед яких представники ультрас «Зорі»).

Найближчим часом у напрямку підконтрольних бойовикам територій має відбути транспорт із особами, видачі яких вимагають угруповання сепаратистів – всього 99 осіб.

Водночас, як повідомляють луганські сепаратисти, на територію, підконтрольну угрупованню «ЛНР», повернулися 73 заручники з 75 запитуваних бойовиками, дві людини відмовилися повертатися.

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко раніше повідомляла, що списки осіб, яких 27 грудня обмінюють на Донбасі, обговорені й узгоджені.

На сьогодні на Донбасі запланований обмін заручниками за формулою «306 (тих, видачі кого домагаються підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований.

25 грудня Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ повідомила, що на окупованій території Донбасу утримуються 170 заручників.

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