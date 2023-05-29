США в ОБСЄ відзначили ефективність українських ППО, обіцяють їх посилювати 

Місія США в ОБСЄ вітає успішну роботу українських ППО і обіцяє працювати над їх посиленням. Про це заявив голова місії Майкл Карпентер.

“Протиповітряна оборона України підтвердила високу успішність у протидії атакам ракет та безпілотників з Росії. Ми сповнені рішучості допомогти Україні ще більше покращити якість протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема співпрацюючи з нашими союзниками та партнерами, щоб підготувати українських пілотів на літаки F-16”, - заявив Майкл Карпентер, голова місії США в ОБСЄ 24 травня.

Брехня не змінює реальності, навіть якщо вона заважає декому її бачити. Реальність така: Україна з кожним днем стає сильнішою

За його словами, все більш очевидним стає, що Росія втрачає впевненість у своїй здатності контролювати окуповані частини України.

“Кремль напевне відчуває, що вітер змінюється, тому що там плетуть ще більш безглузду брехню своєму власному населенню. Брехня не змінює реальності, навіть якщо вона заважає декому її бачити. Реальність така: Україна з кожним днем стає сильнішою”, - каже Карпентер.

У заяві місії США в ОБСЄ також наголосили на необхідності притягнення росіян до відповідальності: “Якщо Кремль вважає, що ескалація воєнних злочинів призведе до зниження міжнародної рішучості підтримувати Україну, то у нас для них є новини. США продовжуватимуть підтримувати Україною і притягуватимуть Росію та її захисників до відповідальності за цю невиправдану та незаконну війну”.

Карпентер закликав ОБСЄ активно працювати з протидії воєнним злочинам Росії. “Ця Рада повинна продовжувати викривати воєнні злочини Росії та злочини проти людяності для всього світу”, - наголосив він.

Менш оптимістичний щодо ролі ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії. Він напередодні заявив про загрозу руйнації ОБСЄ як організації через позицію Росії та Білорусі.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі працює за ротаційним головуванням, за статутом щороку всі 57 членів організації мають підтримати головування кожного наступного члена ОБСЄ.

У 2022 році в ОБСЄ головувала Польща, цього року - Північна Македонія, на наступний рік головування мала б перебрати Естонія. Втім Росія та Білорусь відмовились підтримати її головування.

Тепер, як заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, без консенсусу щодо головування, організація може припинити існування взагалі у 2024 році.

Після Естонії у 2025 році на головування в ОБСЄ претендує Фінляндія.