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Звіт ОБСЄ виявив «дві нові тривожні тенденції» в діях Росії на окупованих територіях України – заява 46 країн-учасниць ОБСЄ
Другий звіт, підготовлений незалежними експертами за дорученням Організації з безпеки і співпраці в Європі, підтверджує дані першого звіту, що готувався у перші місці повномасштабної війни Росії проти України та демонструє «дві нові та надзвичайно тривожні тенденції», що сталися під час російської окупації частин української території протягом останніх місців.
Про це мовиться у заяві 46 країн-учасниць ОБСЄ, яку вони видали у четвер, 14 липня, за результатами презентації на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні нового 115-сторінкового звіту, що охоплює період з 1 квітня до 25 червня.
Перша тенденція, за словами заяви, це – повідомлення про «створення та використання так званих центрів фільтрації збройними силами Росії». У них цивільні українців утримують щонайменше протягом 30 днів у рамках процесу «фільтрації», а ті, хто вважається найбільш «неблагонадійними», зобов’язані залишатися протягом двох місяців».
Другою тенденцією є повідомлення про те, що Росія намагається «обходити свої міжнародні зобов’язання, передаючи утримуваних осіб так званим Донецькій і Луганській народним республікам і дозволяючи цим двом де-факто утворенням брати участь у проблематичних практиках, включаючи застосування смертної кари» та інших діях, які «не відповідають основним стандартам справедливого судового розгляду».
Крім того, мовиться у заяві, друга місія «значною мірою підтвердила висновки, зроблені першою місією». Вона виявила, що серйозні порушення міжнародного гуманітарного права відбуваються системно і з «чіткими закономірностями», і «пов’язано здебільшого з російськими збройними силами».
У другому звіті, підготовленому експертами після поїздки в Україну, представлені повідомлення про катування, розстріли мирних жителів, незаконні затримання, насильницькі зникнення, стрілянину по цивільних на вулицях, в автомобілях, на велосипедах, на балконах і в будинках, зґвалтування жінок і дітей, насильство над чоловіками, вбивства журналістів, обстріли лікарень та шкіл, застосування касетних боєприпасів та інші злочини, які є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Як мовиться у заяві, у доповіді підкреслюється «масштаб і частота невибіркових нападів на цивільних осіб і цивільні об'єкти». «Події у містах Буча та Ірпінь, які відвідала місія, є двома яскравими прикладами цих серйозних порушень», – мовиться у спільній заяві, яку від імені країн ОБСЄ виголосила постійна представниця Албанії при ОБСЄ Еглантіна Джермені.
Також у заяві наголошується, що звіт звертає увагу на те, що «вторгнення Росії вплинуло як на продовольчу безпеку України, так і на глобальну продовольчу безпеку». Її посилює «крадіжка українського зерна та призупинення руху комерційних суден в Азовському морі», що в кінцевому результаті може «призвести до глобальної кризи голоду», мовиться у звіті, який підготували експерти на прохання 45 країн ОБСЄ, які вдруге задіяли Московський механізм.
Сьогодні експерти Московського механізму сьогодні представили свої висновки Постійній раді ОБСЄ. Читайте повний звіт
Речник Держдепу США Нед Прайс у заяві щодо звіту ОБСЄ наголосив на необхідності притягнути винних у порушеннях прав людини до відповідальності. "Сполучені Штати та наші партнери прагнуть притягти до відповідальності винних у порушенні прав людини та міжнародного гуманітарного права, включаючи воєнні злочини, скоєні в Україні", - заявив Прайс.
Московський механізм надає можливість надсилати місії експертів, щоб допомоги державам-учасницям у вирішенні конкретної проблеми, що стосується людського виміру конфлікту. За час повномасштабного російського вторгнення в Україну ОБСЄ двічі застосувала Московський механізм для підгтовки звіту про «порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, воєнні злочини та злочини проти людства в Україні».
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Pink Floyd, музиканти B-52, Public Enemy та ще понад два десятки виконавців виступатимуть у благодійному концерті на допомогу Україні
У п`ятницю, 15 липня, о третій годині ранку (о 8-ій вечора у Вашингтоні) люди навколо світу зможуть побачити концерт «Світ єднається заради України» із такими виконавцями як Pink Floyd, Pat McGee Band, музикантами Фредом Шнайдером з B-52, Браяном Хардгрувом з Public Enemy, українським музикантами Настя Каменські, ROXOLANA, Русланою - загалом із 23 артистами та музичними групами із семи кран світу.
Зробити вони зможуть це, не виходячи з дому, – концерт буде транслюватися у запису на стримінговій платформі Мандолін та буде доступний ще протягом семи діб.
“Ми раді бачити, як люди з усього світу збираються разом, щоб змінити життя українців, життя яких перевернулося з ніг на голову», – сказала Вікторія Ямпольська, американська підприємиця з колишнього Радянського Союзу, яка задумала захід та стала його співзасновницею.
Всього за кілька годин до початку концерту стало відомо, що команда однієї із його учасниць, співачки Роксолани Сироти, відомої під сценічним ім`ям ROXOLANA, стала жертвою ракетного обстрілу Будинку офіцерів у Вінниці. За словами співачки, в час нападу її команда була на головній площі.
«Під час ракетних обстірлів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя (звукорежисер співачки – ред.) загинув. Андрій в важкому стані продовджує боротися за життя в операційній», - написала вона в Інстаграмі.
«Наша команда дуже засмучена загибеллю людей, яка сталася сьогодні у Вінниці. І особливо смертю музиканта "Роксолани" Жені. День, який мав стати днем святкування, став днем жалоби», - сказала Ямпольська «Голосу Америки».
Концерт співачки у Вінниці – скасований, але програма концерту «Світ єднається заради України» залишається без змін.
Музичний продюсер Саймон Кінні, один із організаторів концерту, в інтерв`ю «Голосу Америки» напередодні розповів, що проблем із пошуком бажаючих взяти участь у заході в нього не було.
«Зараз, я думаю, загалом люди по всій планеті справді підтримують Україну, - сказав він. - Були, звичайно, організаційні складнощі, оскільки багато що відбувається навколо війни і людей просять долучитися до багатьох ініціатив. Але багато людей хотіли підтримати цю спробу допомогти людям на місцях в Україні, а також - мільйонам біженців, яким довелося втікати з України до інших східноєвропейських країн».
Кінні – успішний концертний продюсер, який, зокрема брав участь в організації церемоній відкриття та закриття Олімпійських ігор у Токіо, а також гастролей Maroon 5, P!nk та інших.
Бажаючих взяти участь у благодійному концерті на підтримку України було так багато, говорить він, що організатори не змогли включити усіх, бо інакше програма була б занадто довгою.
«Нам дзвонили виконавці, які бажали взяти участь, і казали: “Привіт, ви знаєте, у нас є цей матеріал, ви можете використати цю пісню чи цю пісню, чи можемо ми виступити?”»
Один з виконавців, музикант відомого гурту Public Enemy Браян Хардгрув, який зараз знаходиться у творчій відпустці від гурту, розповідає, що коли подвзонив Кінні, він негайно зголосився, а до того вже брав участь у подіях на підтримку України.
За словами Хардгрува, його непокоїть, що Україну мало підтримуть афроамериканці. Він пояснює, що негативний вплив зробили повідомлення про проблеми із евакуацією чорношкірих студентів на початку війни. Багато афроамериканців побачили в цьому прояв расизму. Хардгрув говорить, що він намагається пояснити, що навіть якщо ці повідомлення є правдивими, Україна все одно залишається жертвою агресії.
«Так, побачене, що відбувалося з темношкірими людьми, які намагалися виїхати, відвернуло нас. Однак це не змінює того факту, що всю країну бомблять і вбивають невинних людей», - говорить він.
Музикант каже, що намагається достукатися до афроамериканців, частково тому, що вони теж колись отримали підтримку з-за кордону у своїй боротьбі.
«Афроамериканці не повинні відвертатися ні від кого, адже прогрес, якого чорношкірі американці досягли в Америці, не є результатом лише внутрішньої боротьби. Протягом багатьох років на США тиснули держави світу, що сприяло покращенню стану афроамериканців. Тому чорношкіра Америка не може відвернутися ні від кого. Особливо від того, на кого нападають таким чином, ми не можемо втратити нашу людяність», - говорить музикант.
Організатори кажуть, що сподіваються зібрати до 10 мільйонів доларів від продажу квитків, сувенірів та індивідуальних пожертв під час благодійного концерту.
Фонд Україна-США, недержавна організація, що базується у Вашингтоні, буде адмініструвати ці кошти, які, як повідомляється на вебсайті події, підуть на побудову тимчасових притулків для вимушених переселенців в Ірпені та Черкасах, відбудову зруйнованих будинків в Горенці та Макарові Київської області, встановлення системи очищення води для багатоквартирних будинків в Миколаєві, медичну та психологічну допомогу, гранти українським благодійним організаціям та інші цілі.
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Карім Хан: Закон не може бути «стороннім спостерігачем», коли люди страждають в Україні. Відео
"У такий час закон не може бути стороннім спостерігачем, закон не може комфортно відпочивати в Гаазі чи будь-де ще, адже його призначення - захист та підтримка принципів, критично важливих для людства", - заявляє прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.
- Голос Америки
На Заході відреагували на удари по Вінниці
Генеральний секретар ООН засудив напад у Вінниці, під час якого, за повідомленнями українського уряду, ракетними ударами було вбито щонайменше 22 людини, включаючи трьох дітей а також більше 100 людей зазнали поранень.
"Генеральний секретар засуджує будь-які напади проти цивільних осіб, цивільної інфраструктури і підтверджує заклик до підзвітності за такі порушення", - йдеться в заяві поширеній речником ООН.
Посол США в Україні Бріджит Брінк а також її британська колега поставила цей напад в контекст розслідування воєнних злочинів.
14 липня в Гаазі відбувається міжнародна Конференція щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини, нагадала посол США.
"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці", - написала дипломат у Twitter. Вона запевнила, що США підтримватимуть Україну поки вона "не переможе жорстоку агресію".
Ще одним нападом, який має бути розслідуваний в низці воєнних злочинів проти України назвала напад Росії у Вінниці британська посол в Україні Мелінда Сіммонс.
"Ще одна неспровокована і необґрунтована атака Росії проти невинних цивільних у Вінниці, зовсім не близько до бойових дій, - написала Сіммонс у Twitter. - Це ще одна жорстока атака, яку потрібно розслідувати в низці воєнних злочинів проти України. Британія підтримує такі розслідування. Правила та справедливість мають настати".
45 країн домовились координувати розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні
Сполучені Штати та понад 40 інших країн в четвер домовились координувати розслідування воєнних злочинів, скоєних, за підозрами, в Україні. Рішення було прийняте невдовзі після того як, за словами Києва, Росія провела ракетний удар, в результаті якого загинули мирні жителі далеко від лінії фронту.
Президент України Володимир Зеленський заявив на міжнародній конференції, що російські ракети вразили два громадські центри на заході України, убивши 20 людей, у тому числі трьох дітей, багато людей також отримали поранення.
Росія неодноразово заперечувала свою причетність до воєнних злочинів і навмисного нападу на цивільне населення, скоєних після початку вторгнення в Україну у лютому. РФ заявляє, що почала «спеціальну військову операцію», щоб захистити російськомовне населення і викорінити небезпечних націоналістів. Україна каже, що Москва веде неспровоковану загарбницьку війну.
"Сьогодні вранці російські ракети влучили в наше місто Вінницю, звичайне, мирне місто. Крилаті ракети завдали удари по двох об'єктах комунальної власності, зруйновано будинки, зруйновано медпункт, (підпалені) автомобілі та трамваї, – сказав Зеленський у відеозверненні. - Це акт російського терору”.
Міністерство оборони Росії не надало негайних коментарів щодо нападів у Вінниці.
У четвер 45 країн на конференції в Гаазі - штаб-квартирі Міжнародного кримінального суду (МКС) - підписали політичну декларацію про спільну роботу над розслідуванням воєнних злочинів в Україні.
Спільну заяву зокрема підписали країни Європейського Союзу, Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, Мексика та Австралія.
Кроки, про які погодились країни, включають створення рамкової групи, щоб уникнути дублювання розслідувань, проведення навчання українських прокурорів і розширення кількості експертно-криміналістичних груп, які працюють в Україні.
Учасники засідання також пообіцяли виділити 20 мільйонів доларів США на допомогу МКС та Генеральній прокуратурі в Україні і Організації Об'єднаних Націй.
З огляду на те, що зараз відкрито близько 23 000 розслідувань воєнних злочинів і різні країни беруть участь в розслідуваннях, докази мають бути надійними та організованими, кажуть посадовці.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гекстра сказав, що на уряди вплинули зображення «безневинних мирних жителів, яких убивають із зв’язаними за спиною руками, жінок і чоловіків, яких ґвалтують, а іноді членів родини змушують дивитися на це».
Окремо Гекстра сказав, що Нідерланди розглянуть можливість створення міжнародного трибуналу з військових злочинів в Україні, частково тому, що ні Україна, ні Росія не є членами МКС.
«Ми повинні заповнити вакуум, і МКС тут не має юрисдикції, тому я можу уявити, що ми все-таки розглядаємо можливість створення такого трибуналу. Ми розглянемо це», — сказав він.
З моменту вторгнення в лютому російські збройні сили розбомбили українські міста і залишили тіла вбитих людей на вулицях міст і сіл, які вони окупували. Україна каже, що загинули десятки тисяч мирних жителів. Москва свою відповідальність заперечує.
Також надходили деякі повідомлення про жорстоке поводження українців з російськими полоненими, хоча переважна більшість звинувачень, задокументованих такими органами, як ООН, стосуються ймовірних звірств, вчинених російськими загарбниками та їхніми помічниками.
З кожним днем кількість військових злочинів зростає: зґвалтування, тортури, позасудові страти, зникнення людей, примусові депортації, напади на школи, лікарні, дитячі майданчики, житлові будинки, зернові елеватори, споруди водо- та газовопостачанняПосол США Узра Зея
«Поки відбувається ця зустріч, російські війська продовжують чинити звірства в Україні із жахливою інтенсивністю», — сказав посол США Узра Зея, який був присутній на зустрічі.
"З кожним днем кількість військових злочинів зростає: зґвалтування, тортури, позасудові страти, зникнення людей, примусові депортації, напади на школи, лікарні, дитячі майданчики, житлові будинки, зернові елеватори, споруди водо- та газовопостачання", - додав він.
Комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що підозрювані у військових злочинах і геноциді все ще залишаються на волі через конфлікти, які тривали десятиліттями в таких місцях, як Руанда, Дарфур, Сирія, Конго та Балкани.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан сказав, що є підстави для надії, оскільки понад 40 держав зараз вимагають покарання щодо України через суд. МКС направив найбільшу групу за свою 20-річну історію для розслідування подій в Україну.
"У такий час закон не може бути спостерігачем. Закон не може комфортно відпочивати в Гаазі", - сказав він.
Росія відмовилася від МКС у 2016 році після того, як суд назвав захоплення та анексію Москвою Кримського півострова в 2014 році збройним конфліктом.
Після вторгнення 24 лютого українська влада засудила двох російських солдатів за військові злочини.
Сепаратистські проксі Росії провели власні судові процеси, зокрема винесли смертні вироки двом британським бійцям і марокканцю під час процесів, які західні країни вважають фіктивним.
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