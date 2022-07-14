Звіт ОБСЄ виявив «дві нові тривожні тенденції» в діях Росії на окупованих територіях України – заява 46 країн-учасниць ОБСЄ

У п`ятницю, 15 липня, о третій годині ранку (о 8-ій вечора у Вашингтоні) люди навколо світу зможуть побачити концерт «Світ єднається заради України» із такими виконавцями як Pink Floyd, Pat McGee Band, музикантами Фредом Шнайдером з B-52, Браяном Хардгрувом з Public Enemy, українським музикантами Настя Каменські, ROXOLANA, Русланою - загалом із 23 артистами та музичними групами із семи кран світу.

Зробити вони зможуть це, не виходячи з дому, – концерт буде транслюватися у запису на стримінговій платформі Мандолін та буде доступний ще протягом семи діб.

“Ми раді бачити, як люди з усього світу збираються разом, щоб змінити життя українців, життя яких перевернулося з ніг на голову», – сказала Вікторія Ямпольська, американська підприємиця з колишнього Радянського Союзу, яка задумала захід та стала його співзасновницею.

Всього за кілька годин до початку концерту стало відомо, що команда однієї із його учасниць, співачки Роксолани Сироти, відомої під сценічним ім`ям ROXOLANA, стала жертвою ракетного обстрілу Будинку офіцерів у Вінниці. За словами співачки, в час нападу її команда була на головній площі.

«Під час ракетних обстірлів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя (звукорежисер співачки – ред.) загинув. Андрій в важкому стані продовджує боротися за життя в операційній», - написала вона в Інстаграмі.

«Наша команда дуже засмучена загибеллю людей, яка сталася сьогодні у Вінниці. І особливо смертю музиканта "Роксолани" Жені. День, який мав стати днем святкування, став днем жалоби», - сказала Ямпольська «Голосу Америки».

Концерт співачки у Вінниці – скасований, але програма концерту «Світ єднається заради України» залишається без змін.

Музичний продюсер Саймон Кінні, один із організаторів концерту, в інтерв`ю «Голосу Америки» напередодні розповів, що проблем із пошуком бажаючих взяти участь у заході в нього не було.

«Зараз, я думаю, загалом люди по всій планеті справді підтримують Україну, - сказав він. - Були, звичайно, організаційні складнощі, оскільки багато що відбувається навколо війни і людей просять долучитися до багатьох ініціатив. Але багато людей хотіли підтримати цю спробу допомогти людям на місцях в Україні, а також - мільйонам біженців, яким довелося втікати з України до інших східноєвропейських країн».

Кінні – успішний концертний продюсер, який, зокрема брав участь в організації церемоній відкриття та закриття Олімпійських ігор у Токіо, а також гастролей Maroon 5, P!nk та інших.

Бажаючих взяти участь у благодійному концерті на підтримку України було так багато, говорить він, що організатори не змогли включити усіх, бо інакше програма була б занадто довгою.

«Нам дзвонили виконавці, які бажали взяти участь, і казали: “Привіт, ви знаєте, у нас є цей матеріал, ви можете використати цю пісню чи цю пісню, чи можемо ми виступити?”»

Один з виконавців, музикант відомого гурту Public Enemy Браян Хардгрув, який зараз знаходиться у творчій відпустці від гурту, розповідає, що коли подвзонив Кінні, він негайно зголосився, а до того вже брав участь у подіях на підтримку України.

За словами Хардгрува, його непокоїть, що Україну мало підтримуть афроамериканці. Він пояснює, що негативний вплив зробили повідомлення про проблеми із евакуацією чорношкірих студентів на початку війни. Багато афроамериканців побачили в цьому прояв расизму. Хардгрув говорить, що він намагається пояснити, що навіть якщо ці повідомлення є правдивими, Україна все одно залишається жертвою агресії.

«Так, побачене, що відбувалося з темношкірими людьми, які намагалися виїхати, відвернуло нас. Однак це не змінює того факту, що всю країну бомблять і вбивають невинних людей», - говорить він.

Музикант каже, що намагається достукатися до афроамериканців, частково тому, що вони теж колись отримали підтримку з-за кордону у своїй боротьбі.

«Афроамериканці не повинні відвертатися ні від кого, адже прогрес, якого чорношкірі американці досягли в Америці, не є результатом лише внутрішньої боротьби. Протягом багатьох років на США тиснули держави світу, що сприяло покращенню стану афроамериканців. Тому чорношкіра Америка не може відвернутися ні від кого. Особливо від того, на кого нападають таким чином, ми не можемо втратити нашу людяність», - говорить музикант.

Організатори кажуть, що сподіваються зібрати до 10 мільйонів доларів від продажу квитків, сувенірів та індивідуальних пожертв під час благодійного концерту.

Фонд Україна-США, недержавна організація, що базується у Вашингтоні, буде адмініструвати ці кошти, які, як повідомляється на вебсайті події, підуть на побудову тимчасових притулків для вимушених переселенців в Ірпені та Черкасах, відбудову зруйнованих будинків в Горенці та Макарові Київської області, встановлення системи очищення води для багатоквартирних будинків в Миколаєві, медичну та психологічну допомогу, гранти українським благодійним організаціям та інші цілі.

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