"Досягнення для регіону". Міжнародні оглядачі про вибори в Україні

«Історичні вибори. Велике досягнення для регіону, де мирна передача влади через виборчу скриньку трапляється рідко». Такими компліментами сповнені попередні висновки міжнародних спостерігачів щодо другого туру виборів, який відбувся в неділю.

Американські спостерігачі відзначають: вибори були спокійні і добре організовані. Вільна конкуренція, високі стандарти. Демонстрація зрілості української демократії.

Як розповідає спостерігач від Міжнародного республіканського інституту США конгресмен Джон Шимкус, «Упродовж дня ми відвідали з десяток виборчих дільниць. Були при підрахунку голосів. Навіть натяку не бачили на якісь порушення. Нічого такого, що могло б поставити під сумнів результати волевиявлення».

Як додає голова спостережної місії Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей, «Процедурно все йшло спокійно, ефективно. Кожен у комісії знав свої обов’язки. Не було мішанини, сварок. Так що з процедурногг боку те, що наші спостерігачі бачили, це був найкращий виборчий процес».

Американські спостерігачі віддають належне українській владі: мовляв, зуміла зразково провести вибори в умовах війни з Росією.

«Ці вибори були історичними, – вважає голова спостережної місії Світового конгресу українців Євген Чолій. – Вони були настільки демократичними, наскільки могли бути в умовах агресії. В таких обставинах відбути демократичні вибори є надзвичайним досягненням».

Як сказав спостерігач від МРІ Дейвід Креймер, «Найбільш кричуще втручання Росії в ці вибори – те, що вона окупувала частину української території і цим позбавила права голосу мільйони українських громадян. Тому не треба шукати ще якогось прихованого втручання, коли таке явне просто у нас перед очима».

Американські посадовці наголошують: немає причин сумніватися в збереженні стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами.

«Україну очікує процес передачі влади новому президентові, переобрання парламенту буде в центрі уваги до кінця року. Попри це, підтримка України в Конгресі США і адміністрації президента залишається потужною. Тому я переконаний, що українсько-американські стосунки залишаться міцними», – заявив Дейвід Креймер.

українсько-американські стосунки залишаться міцними

Як додав Джон Шимкус, «Політики приходять і йдуть. Але верховенство права залишається. На цих виборах воно не було порушене. Завжди є переможці і переможені. Такий політичний процес. І я не думаю, що зміна влади в Україні якимось чином зашкодить нашим стосункам».

Як позитив і приклад для сусідніх країн, спостерігачі відзначили факт проведення в Україні дебатів. Водночас на майбутнє дали рекомендацію: такі дебати мають проходити раніше, принаймні за тиждень до голосування.

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