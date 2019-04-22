Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

"Досягнення для регіону". Міжнародні оглядачі про вибори в Україні

Що про другий тур виборів кажуть міжнародні спостерігачі. Відео
Embed
Що про другий тур виборів кажуть міжнародні спостерігачі. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:45 0:00
Direct link

Що про другий тур виборів кажуть міжнародні спостерігачі. Відео

Показати коментарі

Міжнародний республіканський інститут США, Національний демократичний інститут США, Світовий конгрес українців та Український конгресовий комітет Америки оприлюднили попередні висновки

«Історичні вибори. Велике досягнення для регіону, де мирна передача влади через виборчу скриньку трапляється рідко». Такими компліментами сповнені попередні висновки міжнародних спостерігачів щодо другого туру виборів, який відбувся в неділю.

Американські спостерігачі відзначають: вибори були спокійні і добре організовані. Вільна конкуренція, високі стандарти. Демонстрація зрілості української демократії.

Джон Шимкус
Джон Шимкус

Як розповідає спостерігач від Міжнародного республіканського інституту США конгресмен Джон Шимкус, «Упродовж дня ми відвідали з десяток виборчих дільниць. Були при підрахунку голосів. Навіть натяку не бачили на якісь порушення. Нічого такого, що могло б поставити під сумнів результати волевиявлення».

Андрій Футей
Андрій Футей

Як додає голова спостережної місії Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей, «Процедурно все йшло спокійно, ефективно. Кожен у комісії знав свої обов’язки. Не було мішанини, сварок. Так що з процедурногг боку те, що наші спостерігачі бачили, це був найкращий виборчий процес».

Американські спостерігачі віддають належне українській владі: мовляв, зуміла зразково провести вибори в умовах війни з Росією.

Євген Чолій
Євген Чолій

«Ці вибори були історичними, – вважає голова спостережної місії Світового конгресу українців Євген Чолій. – Вони були настільки демократичними, наскільки могли бути в умовах агресії. В таких обставинах відбути демократичні вибори є надзвичайним досягненням».

Як сказав спостерігач від МРІ Дейвід Креймер, «Найбільш кричуще втручання Росії в ці вибори – те, що вона окупувала частину української території і цим позбавила права голосу мільйони українських громадян. Тому не треба шукати ще якогось прихованого втручання, коли таке явне просто у нас перед очима».

Американські посадовці наголошують: немає причин сумніватися в збереженні стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами.

Дейвід Креймер
Дейвід Креймер

«Україну очікує процес передачі влади новому президентові, переобрання парламенту буде в центрі уваги до кінця року. Попри це, підтримка України в Конгресі США і адміністрації президента залишається потужною. Тому я переконаний, що українсько-американські стосунки залишаться міцними», – заявив Дейвід Креймер.

українсько-американські стосунки залишаться міцними

Як додав Джон Шимкус, «Політики приходять і йдуть. Але верховенство права залишається. На цих виборах воно не було порушене. Завжди є переможці і переможені. Такий політичний процес. І я не думаю, що зміна влади в Україні якимось чином зашкодить нашим стосункам».

Як позитив і приклад для сусідніх країн, спостерігачі відзначили факт проведення в Україні дебатів. Водночас на майбутнє дали рекомендацію: такі дебати мають проходити раніше, принаймні за тиждень до голосування.

Дивіться також: Як автоматизація може зменшити негативний вплив промислового сільського господарства на екологію

Як автоматизація може зменшити негативний вплив промислового сільського господарства на екологію. Відео
Embed
Як автоматизація може зменшити негативний вплив промислового сільського господарства на екологію. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:05 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG