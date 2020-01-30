Економіка США зростала повільніше в 2019, ніж передбачав Трамп, але очікування бізнесу покращуються

Економіка США зросла на 2,3% в 2019, за даними Міністерства торгівлі США. Ця величина є нижчою, ніж ціль 3%, яку оголосив Трамп при презентації проекту податкових пільг обсягом 1,5 трильйона доларів, а також меншою, ніж 2,9% зростання, зареєстровані в США в 2018.

Економіка США зростає вже десятий поспіль після фінансової кризи, однак, зростання 2019 є найнижчим за останні три роки, а зростання у 3% не було з 2005 року.

"Економіка фундаментально здорова", - прокоментував нові озвучені дані Леррі Кудлоу, економічний радник Білого дому в інтерв'ю Fox News.

Уповільнення зростання у 2019 році було пов'язане зі зменшенням споживчих видатків та експорту, пояснює Міністерство торгівлі США.

Зменшення імпорту, який враховується зі знаком "мінус" у обрахунку ВВП, та зростання урядових витрат стали факторами, які підштовхнули зростання, йдеться у звіті.

"Стан економіки гарний, лише тому, що торговельна війна зробила експорт дуже дорогим, і американські бізнеси та споживачі зменшили закупівлі", - заявляє Кріс Рапкі, головний економіст MUFG в Нью-Йорку в коментарі Reuters.

Очікування американського бізнесу стосовно економіки залишаються достатньо оптимістичними. За опитуванням Національної асоціації економіки бізнесу, проведеним у грудні, 30% респондентів передбачають зростання економіки на 3%, що більше, ніж 20% респондентів, які дали таку відповідь на це питання в жовтні. Очікування дещо поліпшились в грудні, після того, як поширились новини про укладання першої фази торговельної домовленості США та Китаю, а також підписання торговельної угоди США, Канади та Мексики.

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