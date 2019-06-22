Білий дім оголошує кандидатуру на посаду очільника Пентагону, на тлі ескалації у відносинах з Іраном

Президент США Дональд Трамп планує висунути кандидатуру генерала Сухопутних військ США Марка Еспера на посаду очільника Пентагону, повідомляє Білий дім.

Патрік Шенеген, який виконував обов'язки міністра оборони США, подав у відставку цього тижня, після того, як у пресі поширились повідомлення про його неетичну поведінку в керівництві відомства, а також підозри у насильстві в сім'ї в минулому.

Після подання кандидатури президентом, Еспера на посаду очільника Пентагону має затвердити Сенат США. Очікується, що сенаторів цікавитиме неупередженість Естера, який довгий час працював лобістом американської оборонної компанії Raytheon.

Законодавці США закликають Трампа невідкладно подати кандидатуру на затвердження Сенатом, з огляду на посилення воєнної напруги у відносинах з Іраном а також на необхідність ефективної роботи з бюджетного процесу.

"Це погано, погано.., коли стоїть в.о. після ім'я. Інші країни не вважають тебе відповідальною особою", - говорить сенатор-республіканець Джеймс Інгофф, пише Politico.

"Пентагон та багато динамічних завдань вимагають здібного та стабільного керівництва. Сподіваюсь Сенат діятиме швидко, коли отримає подання цього висококваліфікованого лідера з національної безпеки", - заявив Politico керівник більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Ескалація у регіоні посилилась після того, як над міжнародними водами було збито американський безпілотник. Розвідувальні служби США звинуватили Іран у збитті, і в Тегерані визнали, що застосували ракету над протокою Гормуз і збили розвідувальний безпілотник Global Hawk.

У відповідь на збиття безпілотника, Трамп схвалив, але потім скасував удар по Ірану.

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