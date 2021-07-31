Інститут Гаррімана вибачився за те, що назвав Одесу російською, пояснив ситуацію "редакторською помилкою"

У літньому випуску журналу Інституту Гаррімана – впливового американського наукового та дослідницького центру, українське місто Одеса було презентоване як російське. Сам випуск присвячений Росії.

Інститут Гаррімана вивчає міжнародні відносини і є частиною Колумбійського університету. Кожні три місяці інститут видає журнал, який отримують практично усі дипломатичні місії, представництва при ООН а також випускники інституту, серед яких багато дипломатів та дослідників.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця не очікував, що у такому поважному журналі Одесу назвуть російським містом. Авторка статті –професорка Падма Десаї – сама родом з Індії.

Аби показати неприпустимість ситуації, яка склалася, Кислиця наводить свою інтерпретацію матеріалу. «Знаючи про мій глибокий інтерес до Великої Британії, я був запрошений до чудового портового міста Сурат, я негайно прийняв запрошення оскільки воно відкривало можливості для глибокого пізнання Британії. Впевнений, пані Падма – уродженка міста Сурат – була би дуже здивована, прочитавши в журналі подібні слова. Проте, якщо ви поміняйте місто Сурат на Одесу, а Великобританію – на Росію, ви отримаєте майже точну цитату її статі», – пояснює дипломат.

Побачивши статтю, Кислиця одразу написав офіційне звернення президенту Колумбійського університету, відзначаючи, що зміст статті шокує, і в ситуації, в якій Україна перебуває зараз, може бути розцінений, як замах на суверенітет держави.

Москва робить це для того, щоб насаджувати свій наратив, тому ми не можемо ставитися легковажно до таких випадків



Каже, проблема в тому, що Росія не жалкує грошей та ресурсів на те, щоб проникнути у провідні академічні та дослідницькі установи Сполучених Штатів та інших країн світу. «Москва робить це для того, щоб насаджувати свій наратив і шукати наукове підґрунтя для підтримки тези про те, що Україна і Росія - це єдина країна та «народ». Тому ми не можемо ставитися легковажно до таких випадків», – пояснює він свою позицію.

Відповідаючи на запит «Голосу Америки», директор Інституту Гаррімана Александр Кулі назвав ситуацію з появою у журналі статі з такою назвою та змістом – «редакторською помилкою».

За його словами, текст – це уривок більшого матеріалу «Відкриваючи Росію», в якому розповідь авторки про українське місто є інтермедією до особистої історії вивчення російської мови, культури, радянської економіки, а також її подорожей до СРСР в 1964 р. «Інститут Гаррімана не мав наміру робити будь-які натяки на те, що Одеса може бути чимось іншим, аніж українським містом, яке в 1960-хх було частиною Української Радянської Соціалістичної Республіки», – запевнив він.

Кулі також вибачився за ситуацію та повідомив, що Інститут вже відкоригував статтю у цифровій версії журналу на сайті, а також передрукував наклад літнього випуску. Оновлений номер наступного тижня буде розіслано підписникам. У статті виправлено не лише заголовок, а й текст. Тепер у матеріалі чітко зазначається, що мова йде не про «російське місто Одесу», а про Радянській Союз. Незважаючи на те, що сам журнал не містить критики по відношенню до Росії, Кислиця переконаний, що подібні проекти важливі.

«Без глибоких досліджень, навряд, ми будемо мати в Державному департаменті США або при Організації Об'єднаних Націй співрозмовників, які будуть чітко розуміти, що таке Російська Федерація. Тому дуже важливо, щоб такі центри наукової та економічної думки давали правдиву, вижену, а також історично та географічно коректну інформацію», – переконаний він.

Кулі також додав, що Інститут Гаррімана планує провести окремий захід, присвячений українській Одесі, важливості її історії та культури за участі український дипломатів.

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