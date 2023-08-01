Про це в ексклюзивному інтервʼю розповів генерал-лейтенант США у відставці Девід Дептула.
"Одна з місій, для виконання яких призначений F-16, називається "придушення протиповітряної оборони противника", – Девід Дептула. Відео
"Дозвольте мені відповісти на запитання щодо тих, хто стверджує, що винищувачі, такі як F-16 вразливі до протиракетної оборони "земля-повітря". Подивіться, одна з місій, для виконання яких призначений F-16, називається "придушення протиповітряної оборони противника". Вони створені для цього!"
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