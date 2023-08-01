"Одна з місій, для виконання яких призначений F-16, називається "придушення протиповітряної оборони противника", – Девід Дептула. Відео

"Дозвольте мені відповісти на запитання щодо тих, хто стверджує, що винищувачі, такі як F-16 вразливі до протиракетної оборони "земля-повітря". Подивіться, одна з місій, для виконання яких призначений F-16, називається "придушення протиповітряної оборони противника". Вони створені для цього!"