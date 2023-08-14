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Голос Америки відкриває залаштунки Конгресу США та його буремну історію
Чому будівництво Капітолію не зупинялось навіть під час громадянської війни? Чи можна задавати запитання конгременам та сенаторам, якщо вони поспішають? Про те, як журналісти працюють за лаштунками головного законодавчого органу США, а також про буремну історію Капітолію розповідає кореспондентка української служби Голосу Америки у Конгресі Катерина Лісунова.
Капітолій - це будівля де засідає Конгрес США, який складається із двох палат: Сенату та Палати Представників. Сенат складається із 100-та сенаторів та сенаторок, а Палата представників із 435-ти конгресменів та конгресвумен. Якщо стояти обличчям до будівлі Капітолію, то зала засідань Сенату знаходиться по праву сторону, а зала засідань Палати представників - по ліву.
Відповідно, усі будівлі по ліву сторону від Конгресу пов’язані з Палатою представників, в них розташовані комітети Палати представників та офіси конгресменів та конгресвумен. Так само усі будівлі по праву сторону від Конгресу пов’язані з Сенатом та слугують приміщеннями для комітетів Сенату та офісів сенаторів і сенаторок. Будівля Конгресу сполучена із будівлями комітетів підземними тунелями і навіть одним невеличким конгресовим метро.
Перед тим як винести будь які законодавчі ініціативи та інші питання на голосування, їх мають розглянути комітети. Також засідання комітетів слугують для формування зовнішньої та внутрішньої політики США. Саме тут проводять слухання щодо України, щодо Росії, щодо війни, щодо питань протистояння Китаю, та власне, внутрішніх питань Сполучених Штатів Америки. Саме тут, у кулуарах, журналісти можуть зустрітись із законодавцями та поспілкуватись на актуальні теми.
Зокрема, у середу 31-го травня Голос Америки був присутній під час слухань Сенатського комітету із міжнародних відносин, щодо способів притягнення росіян до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. На слуханнях доповідала Бет Ван Скаак, - посолка Держдепу США, з питань глобального кримінального правосуддя. Тоді, Голосу Америки вдалось поспілкуватись із головою комітету сенатором-демократом від штату Нью-Джерсі, Бобом Менендесом.
"Нам потрібно, щоб Україна виграла цю війну, і крапка. Заради свободи України та заради підтримки міжнародного права, яке забороняє застосовувати агресію проти інших країн. Але ми також маємо гарантувати притягнення до відповідальності за воєнні злочини Путіна", - сказав Менендес, відповідаючи на запитання, чи можливо притягти росіян до відповідальності, якщо українці не виграють цю війну.
Також, одним із важливих запитань була можливість та право українців відповідати на агресію РФ зустрічними ударами по російським територіям.
"Знову ж таки, це війна. І Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, щоб виграти цю війну", - зауважив сенатор-республіканець, Піт Рікеттс.
У цілому висвітлення слухань у Палаті представників не відрізняється від цієї роботи в Сенаті. Щоправда, за деякими винятками, робота журналістів у Палаті представників має менше обмежень та правил. Але в обох палатах, якщо законодавець поспішає, ви маєте запитати дозволу, щоб пройтись із ним та записати коментар. І у разі, якщо він це дозволить, ви можете це зробити.
Таким чином, під час засідань комітету Палати представників із розвідки Голос Америки зміг дізнатись позицію американських законодавців щодо підриву Каховської ГЕС на наступний день після трагедії.
"Це неспровокована загарбницька війна. І ми вже бачили багато воєнних злочинів. Це іще один нищівний напад на життя звичайного українського народу. Але з військово-тактичної точки зору цей підрив не має сенсу для жодної із сторін. І ми покищо не впевнені, як реагувати. Для тих із нас, хто уважно спостерігає за ситуацією, незрозуміло хто міг мати зиск від руйнування цієї дамби", - заявив тоді Майкл Волтз, конгресмен-республіканець від штату Флорида.
"Я думаю, що ви побачите, що допоки триватиме розслідування стосовно того, хто насправді винен, або що стало причиною прориву дамби, США твердо стоятимуіть на боці українського народу та уряду України. І ми надамо необхідну підтримку. Ми, авжеж, надаємо військову підтримку, але, зрештою, найважливіше - це люди. Тож ми будемо поруч і в цій ситуації, щоб допомогти людям пережити це, щоб українці могли продовжувати боротьбу”, - додала Стейсі Пласкетт, конгресвумен-демократка, яка представляє Віргінські острови.
Серд інших правил, яких мають дотримуватись журналісти, в Конгресі та в будівлях комітетів заборонено використовувати символіку телеканалів на мікрофонах. Також, майже всюди окрім спеціально відведених локацій, не можна послуговуватись штативами для телекамер. Ці, та інші правила були сформовані потягом століть роботи Конгресу США.
Загалом, будівництво Капітолію розпочалось у 1793-му році та тривало десятиліттями. Центральний купол завершили після громадянської війни у 1866-му. У ті буремні часи в Капітолії розквартирували військових, тут створили кухню та шпиталь. У певний момент, у 1864му кордон боїв підступив просто впритул до Капітолію. Попри усе це будівництво тривало. Так, за два роки до завершення війни на куполі символічно встановили Статую Свободи, яка знаходиться тут і донині. “Це символізувало витривалість нації під час війни”, - йдеться на офіційному сайті Сенату США.
Спочатку Капітолій використовували не лише для законодавчих цілей, але й для недільних релігійних служб. І двічі за усю історію на нього був здійснений напад. У 1814-му його частково спалили британці під час війни. А вже у 2021-му його штурмували прихильники Дональда Трампа, які не погоджувалися із результатами президентських виборів 2020. Ця ретельно спроектована будівля бачила бійки, стрілянин, підриви вибухівки, атаки, руйнування, відновлення, добудови та реновації.
Дивіться також: Кореспондентка Голосу Америки в Конгресі США розповідає про кулуари Капітолію та історію будівлі Конгресу.
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- Голос Америки
Пентагон оголосив про пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
У понеділок, 14 серпня, Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету допомоги для забезпечення найважливіших потреб України в галузі безпеки та оборони. Про це йдеться на сайті Пентагону.
"Це оголошення є сорок четвертим пакетом допомоги від адміністрації Байдена, виділеного із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Воно включає додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для артилерії і танків, протитанкову зброю та інше обладнання для допомоги Україні у протистоянні російській агресії", - йдеться в повідомленні Пентагону.
Вартість нового пакету допомоги становить близько 200 млн доларів. Він включає, зокрема:
- Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- Обладнання та системи для розмінування;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- Протитанкові ракетні установки (TOW);
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- 37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 58 водовозів;
- Понад 12 млн патронів до стрілецької зброї та гранати;
- Підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- Запчастини, технічне обслуговування та інше польове устаткування.
У повідомленні Пентагону йдеться, що в цьому безпековому пакеті буде використана допомога, раніше санкціонована відповідно до Програми президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority (PDA), "яка залишилася після процесу переоцінки, що завершився у червні".
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, аби забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у галузі безпеки", - наголосили у Пентагоні.
У травні Пентагон оголосив, що помилково врахував американську зброю, надіслану до Києва за вищою "вартістю заміни", а не "залишковою вартістю".
Коментуючи пакет безпекової допомоги, державний секретар США Ентоні Блінкен у заяві в понеділок, 14 серпня, зазначив, що він виконується за раніше ухваленої Програми президентських повноважень і спрямований на те, щоб допомогти Україні, яка "захищає свою територію та захищає свій народ."
"Росія розпочала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть разом із Україною стільки, скільки буде потрібно," - йдеться у заяві Блінкена.
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Як країни Східного флангу НАТО готуються до потенційних загроз з боку Білорусі – репортаж з кордону. Відео
7 серпня у Білорусі почалися чергові військові навчання. Цього разу вони відбуваються в кількох десятках кілометрів від кордонів із Польщею та Литвою, неподалік від Сувальського коридору. Крім цього в тому ж районі перебувають понад сотні найманців “ПВК Вагнера”.
- Голос Америки
В Польщі арештували двох росіян за шпигунство та розповсюдження вагнерівської пропаганди
Польські правоохоронці заарештували двох росіян за поширення пропаганди від імені групи найманців Вагнера. Їм висунули звинувачення у шпигунстві. Про це у понеділок заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінські, повідомляє агенція Reuters.
Підозрювані розклеїли близько 300 листівок провагнерівської пропаганди у Кракові та Варшаві. Хоча загалом у них виявили близько 3 тисяч таких листівок, повідомляє прес-служба міністра, відповідального за координацію спецслужб. "Обидва були звинувачені, серед іншого, в шпигунстві", — написав Камінські на платформі X (у минулому Twitter).
На початку серпня прем’єр-міністр Польщі заявив, що солдатів ПВК "Вагнер", які почали навчання з білоруською армією, перекидають ближче до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати ситуацію в альянсі.
Підозрювані, яких затримали, названі Олексієм Т. та Андрієм Г., повинні були отримати за свою роботу оплату від російської влади, повідомляє прес-служба міністерства.
"Загалом за виконання завдань вони мали отримати до 500 тис. рублів", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура висунула їм звинувачення у "роботі на зовнішню розвідку проти Польщі", а також у причетності та вербуванні у найманство, що заборонено міжнародним правом, а також у популяризації символіки та назв, що підтримують агресію Росії в Україні, повідомили в прес-службі.
Чоловікам, які планували виїхати з Польщі 12 серпня, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі визнання їх винними їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
За останні місяці Польща заарештувала 22 людини, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії чи Білорусі. Варшава розглядає такі дії як частину гібридної війни проти Польщі через її підтримку України у війні проти російської агресії.
В матеріалі використані джерела Reuters, AP.
- Голос Америки
- Reuters
Молдова видворила з країни 45 працівників посольства Росії. З них - 22 дипломати
Молдова зменшує дипломатичне представництво Росії в своїй країні. У понеділок, 14 серпня, Кишинів залишили 22 російські дипломати та інший персонал посольства. Загалом 45 людей.
За даними МЗС Молдови, у російському посольстві з 80-ти працівників залишилось працювати 25, що становитиме паритет з молдовським посольством у Москві. З вівторка, від 15 серпня, в посольстві РФ у Кишиневі можуть залишатися не більше 10 російських дипломатів і 15 осіб допоміжного персоналу.
Білоруське незалежне видання “Белсат Англійською” у мережі Х (у минулому Twitter) опублікувало відео, де видно велику кількість людей, що залишають російське посольство з речами та домашніми тваринами.
“Співробітники посольства Росії в Молдові покинули Кишинів. Влада Молдови вирішила скоротити кількість персоналу в закладі після того, як ЗМІ звернули увагу, що на даху будівлі посольства розташовані десятки антен”.
А журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty у Молдові Деніс Дерменжі опублікував у Твітері відео автобусів з дипломатами та їхніми родинами, які в супроводі поліції залишають країну.
“У супроводі поліції десятки дипломатів та їхні родини доставлені автобусами в аеропорт, де на них чекав російський літак. Чисельність персоналу посольства Росії в Молдові скоротили на понад 40 осіб”.
Молдовські ЗМІ повідомляють, що літак Ту-214 вилетів з Москви о 1:43 дня, щоб забрати дипломатів і їхні родини. В обхід України, літак летів через Сочі, з акваторії Чорного моря увійшов в повітряний простір Румунії, потім приземлився у Кишиневі.
Як повідомляє видання Reuters, вже з дипломатичним персоналом на борту літак вилетів назад до Сочі, звідки продовжить курс до Москви. Крім дипломатів, у літаку - 23 співробітники служби технічної підтримки посольства та їхні родини.
У липні 2023 року МЗС Молдови звернулось до Росії з проханням скоротити присутність свого посольства в Кишиневі через ймовірні спроби росіян дестабілізувати ситуацію в країні.
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску раніше заявляв, що десятиліттями Республіка Молдова була “мішенню досить ворожих видів діяльності та політики з боку РФ”.
“Частина з них здійснювався, зокрема, і через посольство Російської Федерації. Нещодавно ми також бачили інформацію про надмірну кількість антен”, – сказав глава МЗС Молдови, посилаючись на журналістські розслідування про ймовірні системи шпигунства на даху дипломатичного представництва Росії в Кишиневі та кібератаку на систему урядового зв’язку.
Тоді росіяни у відповідь на розслідування журналістів щодо антен на даху посольства, відповіли, що їх встановили ще наприкінці 90-х років, коли будувалося посольство, і коли в Молдові були неякісні Інтернет і телефонний зв'язок.
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