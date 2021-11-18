Очільник Пентагону закликав Москву пояснити концентрацію військ поблизу України

Нагромадження Росією військ поблизу кордонів з Україною викликає занепокоєння США, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференції в середу.

Він закликав Росію пояснити свої наміри а також виконувати Мінські домовленості.

"Я б закликав Росію до більшої прозорості стосовно своїх намірів а також до виконання Мінських домовленостей".

"Ми однозначно звертаємо увагу на ці пересування", - відзначив Остін. Він додав, що обговорює цю ситуацію з командувачем силами США в Європі.

Остін також підкреслив підтримку США Україні: "Наша підтримка суверенітету та територіальної цілісності України залишається непохитною".

В четвер Остін планує зустрітись з укранським міністром оборони Олексієм Резніковим.

Напередодні в Пентагоні питання безпекової співпраці в Чорному морі обговорили військові посадовці США та Туреччини в рамках засідання Групи з безпеки високого рівня.

Під час спілкування з пресою в середу, Остін також розкритикував Росію за проведення пострілу по супутнику в космосі. Такі дії "непокоять, через небезпеку, яку вони створюють для міжнародної спільноти". Він закликав Росію діяти більш відповідально.

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