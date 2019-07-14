Ураган Беррі, відключення енергопостачання в Нью-Йорку: головні новини вихідних у США. Відео

Перший ураган цього року дістався південного побережжя США. Поліція у штаті Джорджія закликала громадян повернути 175 тисяч доларів, які ті зібрали з дороги, після того, як двері інкасаторської машини зламалися і доларові купюри висипалися назовні.
Перший ураган цього року дістався південного побережжя США. Поліція у штаті Джорджія закликала громадян повернути 175 тисяч доларів, які ті зібрали з дороги, після того, як двері інкасаторської машини зламалися і доларові купюри висипалися назовні.
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