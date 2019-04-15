Наймолодша конгресвумен в історії США назвала соціальні мережі "загрозою громадському здоров'ю"

Популярна конгресвумен-демократ Александрія Окасіо-Кортес в інтерв'ю подкасту "Skullduggery" на Yahoo news назвала соціальні мережі загрозою громадському здоров'ю та повідомила, що відмовилась від особистого облікового запису у Facebook.

У питанні споживання контенту та читання онлайн - я роблю паузу на вихідні

"Соціальні мережі становлять загрозу громадському здоров'ю всіх. На молодих людей вони впливають особливо сильно, зокрема на дітей молодших за 3 роки, у сенсі часу проведеного перед екраном. Але я також вважаю, що соціальні мережі різними шляхами впливають на старше покоління. Вони впливають на кожного. Має місце підвищення ізоляції, депресія, залежність, ескапізм", - відзначила Кортес.

Окасіо-Кортес 29 років. Вона є наймолодшою конгресвумен у Палаті представників Конгресу США та стала наймолодшою жінкою-законодавцем обраною до Палати представників. Кортес належить до прогресивного крила Демократичної партії і відома підтримкою плану переходу економіки США на відновлювальні джерела енергії, підвищення оподаткування найбагатших американців та ін.

Законодавиця у ході інтерв'ю також відзначила, що відчуває особливу відповідальність бо її сторінка у Twitter має надзвичайну популярність (законодавиця має майже 4 мільйони "підписників"), і встановила для себе самої певні правила щодо використання соціальних мереж.

"У питанні споживання контенту та читання онлайн - я роблю паузу на вихідні. На вихідних я не намагаюсь перечитати все, що пишуть у Twitter журналісти - для цього є будні. Непросто відмовлятись від звичок", - відзначила Кортес.

Дивіться також: Заява прес-секретаря Білого дому щодо планів відправляти нелегалів до «міст притулків»