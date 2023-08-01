Росія готувала теракт в Оленівці заздалегідь — журналісти

Вибух у слідчому ізоляторі в Оленівці Донецької області був заздалегідь спланований. Такого висновку дійшли журналісти Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ).

Правозахисна й журналістська організація, яка працює із родинами військовополонених і зниклих безвісти за особливих обставин провела незалежне розслідування теракту. Дослідники опитали військовослужбовців, які вижили в підірваному бараці, військовослужбовців, які були назовні, і також тих, хто потрапив на місце злочину наступного дня, щоб розбирати завали та виймати тіла загиблих. Результати опитування вказують на те, що вибухи були спланованими, вважає виконавча директорка МІПЛ Тетяна Катриченко.

Перш за все, говорить Катриченко, росіяни заздалегідь підготували список 198 полонених азовців, яких переводили до цього бараку. Водночас, туди потрапили люди з різних підрозділів полку.

“Деякі з них навіть не були знайомі між собою. Можливо, це було зроблено для того, щоб ця трагедія зачепила якомога більше сімей військовослужбовців з усього “Азову”, — вважає Катриченко.

Судячи зі свідчень очевидців, барак, у який перевели військових напередодні вибуху, не був обладнаний для життя і розглядався як тимчасове місце утримання. Водночас у інших бараках, де жили військовополонені, було місце, повідомляють свідки. За припущенням організації, цей барак підготували навмисне для вчинення теракту, а керівництво колонії точно знало, куди і навіщо переводять військовополонених.

“Так званий начальник колонії чітко повідомив, що їх переводять в цей барак ненадовго, щоб далі перевести кудись ще, — розповідає дослідниця. — Водночас ввечері перед вибухом всіх військовослужбовців загнали по списках в цей барак, не дозволили виходити на вулицю, хоча ця колонія барачного типу і раніше військовополонені могли вночі виходити і спати на вулиці”.

Крім цього, за свідченнями очевидців, після вибуху адміністрація колонії не вчиняла ніяких дій, щоб допомогти пораненим військовослужбовцям. Журналісти встановили, що полонені не могли отримати належну медичну допомогу протягом шести годин після вибухів. За інформацією, яку зібрали МІПЛ, машини швидкої допомоги були під воротами колонії вже за півгодини після вибухів, але поранених не забирали. Приблизно між 02:00 та 03:00 годинами ночі 29 липня на алею вздовж зовнішньої стіни колонії пустили інших полонених медиків. Але, говорить Катриченко, їм не дозволили заходити в барак, тому допомогу надавали лише тим, хто зміг самостійно дістатися до алеї біля адмінбудівлі, або тим, кого туди принесли. Свідки розповіли дослідникам, що поранених почали евакуйовувати до лікарень Донецька лише близько п’ятої ранку КАМАЗами.

“Це страшна картина. Медик із заводу Ілліча розповів, що азовці йшли або повзли, у них були травматичні ампутації кінцівок, вони кричали, а адміністрація в цей момент стояла і пила каву біля них і ще й вербально знущалася”, — розповідає Катриченко.

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року українські військовополонені, які утримувалися в підконтрольному Росії слідчому ізоляторі в Оленівці на сході Донецької області, загинули під час вибуху. Міністерство оборони Росії тоді заявило, що відповідальним за це був ракетний удар американської ракети HIMARS. ООН спростувало заяви Росії, що українських військовополонених в Оленівці вбив удар ракети. Київ, який регулярно порушує питання про цей інцидент, стверджує, що Росія влаштувала вибух в Оленівській в'язниці, щоб приховати погане поводження з українськими в'язнями.

28 липня 2023 року СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику Оленівської колонії Сергію Євсюкову.