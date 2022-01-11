До коронавірусу не можна ставитись як до грипу – ВООЗ

Уже за 6-8 тижнів новим штамом коронавірусу «Омікрон» заразиться половина населення Європи. Такий прогноз озвучив Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.

«На початку 2022 країни Європи та Центральної Азії і досі під сильним тиском через COVID-19. Сьогодні штам «Омікрон» представляє нову припливну хвилю, що охоплює регіон на додачу до хвилі «Дельти», із якою всі країни стикнулись наприкінці 2021», - сказав Клюге.

Також представники ВООЗ відкинули припущення, що до коронавірусу - через його поширеність і зменшення летальності - можна ставитись як до грипу й вважати його ендемічною хворобою, а не пандемією, відтак, не потрібно фіксувати кожен випадок і тестувати людей, що не мають симптомів.

Представниця ВООЗ у Європі Кетрін Смолвуд підкреслила, що для цього потрібно, аби вірус був прогнозованим. "У нас все ще велика невизначеність, й вірус мутує дуже швидко, що становить нові виклики. Ми точно ще не можемо назвати ситуацію ендемічною", - сказала Смолвуд.

Як «Голос Америки» повідомляв раніше, кількість випадків шпиталізації з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла нового максимуму в 132 646 осіб, перевищивши рекорд січня минулого року.

Хоча вважається, що «Омікрон» переноситься менш важко, медики попереджають, що величезна кількість випадків зараження може спричинити перевантаження лікарень, частина з яких вже призупинила виконання планових процедур через наплив пацієнтів в умовах нестачі персоналу.

У статті використано матеріали Reuters, CNN.

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