Як різні маски захищають від COVID-19 - дослідження

Медичні експерти рекомендують додаткові щеплення, дотримання маскового режиму, провітрювання та соціальне дистанціювання а також часте миття рук, щоб стримати поширення нового більш заразного штаму коронавірусу "Омікрон".

З огляду на поширення "Омікрону" Всесвітня організації охорони здоров'я також оновила свої рекомендації для медпрацівників. Тепер ВООЗ рекомендує носити респіратор, або медичну маску тим, хто доглядає за пацієнтами з COVID-19.

"Сьогодні ВООЗ видав нові правила для медпрацівників, що включають рекомендацію використовувати респіратор, або медичну маску на додаток до іншого особистого захисту, при вході до кімнати, де перебуває пацієнт з підтвердженим, або підозрюваним діагнозом COVID-19", - заявив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Як саме відрізняється захист від вірусу в залежності від маски дослідили, науковці університету Міннесоти.

Так, згідно з результатами дослідження, особа, що доглядає інфікованого на COVID-19, який був без маски, і мала маску з тканини, заразилась на коронавірус через 20 хвилин. Якщо особа була в хірургічній масці, цей інтервал збільшився до 30 хвилин, а при носінні добре підібраних масок N95, або KF94 чи KN95, цей час збільшувався до двох з половиною годин. Час захисту збільшувався, якщо заражена людина також була в масці.

Дослідники Національного інституту США з безпеки праці та здоров'я (NIOSH) вказують - поєднання масок та покращення їх прилягання, надають більший захист від респіраторних заражень, включаючи COVID-19.

Науковці NIOSH вказують - носіння маски тканини разом з медичною маскою захищає від 91% частинок з повітря, яке видихається і 85% частинок з повітря, що виділяється при кашлі.

Носіння двох масок з трьох шарів тканини, або медичних масок надає найкращий захист від частинок з повітря, що видихається. Медична маска без модифікацій блокувала приблизно 42% частинок з повітря, що видихається і 56% частинок, що потрапляють в повітря при кашлі.

Центри США з контролю над захворюваннями рекомендують обирати маски за такими критеріями:

- Два або більше шари тканини, яку можна прати і через яку можна дихати.

- Маска повністю закриває рот та ніс того, хто її носить.

- Щільно прилягає до обличчя.

- Закріплюється згори на носі.

Однак, CDC вказує - в деяких ситуаціях краще надати перевагу респіратору, або масці з більш високим ступенем захисту. До таких ситуацій належать:

- Поїздки у громадському транспорті тривалий час, або з великою кількістю людей.

- Догляд за хворим на COVID-19.

- Робота, що передбачає контакт з великою кількістю людей, наприклад в магазині.

- Особам літнього віку, тим, хто має медичні ускладнення та для інших груп ризику.

- Особам з послабленим імунітетом, або невакцинваним.

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