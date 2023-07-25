Актуально
- Голос Америки
ООН шукає спосіб, як експортувати зерно з України
ООН продовжує працювати над пошуком способів, як експортувати зерно з України. Про це повідомив заступник речника генерального секретаря Організації об'єднаних націй Фарган Гак.
“На цьому етапі я не хочу коментувати конкретних деталей різних угод. Ми розглядаємо і працюємо над тим, що можна зробити для підтримки різноманітних ініціатив, щоб забезпечити продовження експорту зерна та інших видів продукції (з України - ред.)”, - сказав представник прес-служби генсека ООН.
На уточнювальне питання журналістів, чи зернова угода з Росією була скасована, чи відтермінована, Гак зазначив, що з боку ООН її ніхто не припиняв.
“Ми - не ті, хто намагався припинити будь-яку участь в угоді. У мові, яку ми отримали від РФ, було слово “зупинено”, - уточнив заступник речника генсека ООН.
У вівторок, 25 липня, завершила свій візит до Одеси координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун. Вона засудила щоденні обстріли росіянами Одеси та української зернової інфраструктури, а також закликала “до справедливості та відповідальності”.
На відео, яке Гуманітарна місія ООН оприлюднила у Twitter, Браун відвідує обстріляний військами РФ кафедральний собор в Одесі. Браун наголосила на історичній важливості цієї будівлі для України.
“В міжнародному гуманітарному законодавстві цивільні люди не можуть бути мішенню, цивільна інфраструктура не може бути мішенню. Місця для богослужіння, такі як цей собор, лікарні, центри обслуговування людей не можуть бути мішенню. Справедливість та відповідальність критично важливі”, - наголосила Браун.
Офіс ООН з координації гуманітарних питань повідомив, що “за понад 500 днів після ескалації війни в Україні гуманітарні потреби залишаються високими”. За даними агенції, лише за перші 6 місяців цього року гуманітарні організації надали допомогу майже 7.3 мільйонам осіб в Україні.
“Потрібно більше міжнародної підтримки, щоб гарантувати, що операції з порятунку життя не припиняться”, - мовиться у заяві агенції.
Під час візиту в Україну пані Браун, міжвідомча гуманітарна колона ООН доставила товари першої необхідності у Сумську область, у район за 7 кілометрів від російського кордону. За даними ООН, допомогу доставили для 1700 жителів найбільш постраждалих населених пунктів Сумщини.
Всі новини дня
Блокаду українських портів можна було б прорвати, каже адмірал (у відст.) Ставрідіс. Перевізники шукають гарантій безпеки
Після виходу з Чорноморської зернової угоди, що розблоковувала експорт українських зернових з чорноморських портів, Росія погрозила, що розстрілюватиме цивільні вантажні кораблі з зерном у відкритому морі. Оглядачі говорять, що такі дії Росії є незаконними.
Росія так і не оголосила війни Україні, і навіть за словами самого президента Росії Путіна, це просто «спеціальна військова операція», але, ризикувати відправляти кораблі без охорони, учасники торгівлі також не готові.
І поки перевізники кажуть, що були б готові перевозити українське зерно на світові ринки попри російські погрози, вони шукають, як зменшити ризик того, що кораблі дійсно стануть військовою мішенню.
Колишній Головнокомандувач Збройних сил США в Європі та Головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс каже, що отакий вихід є, і він навіть організовував подібну операцію в минулому,
У колонці для агентства Bloomberg колишній адмірал нагадує, як 30 років тому тоді ще капітан-лейтенантом він брав участь в операції Earnest Will («Серйозна воля», – ред.), яка допомогла прорвати іранську блокаду вивозу нафти через Ормузьку протоку і коштувала Ірану кількох затоплених військових кораблів. У результаті блокаду все ж було зірвано і чверть світової торгівлі вуглеводнями було розблоковано.
Як пише Ставрідіс, тоді наприкінці 1980-х років Вашингтон зробив у Перській затоці «надзвичайний крок». Для того, щоб захистити кувейтські нафтові танкери, їх перереєстрували як американські – «змінили прапор», каже адмірал. Потім американські військові встановили складну систему командування й управління у водах Перської затоки, яка передбачала конвої, але час від часу призначали і військові кораблі для захисту окремих танкерів, залежно від ситуації.
Як організувати охорону торгових суден у Чорному морі?
Нині, каже адмірал, може, і не буде потрібно змінювати прапори кораблів, що возитимуть зерно по Чорному морю, але конвой є обґрунтованим в рамках захисту «положення міжнародного права, які дозволяють забезпечити свободу міжнародних вод, а також дозволяють захист гуманітарних суден у зонах конфлікту».
За інших умов очолити таку місію мала б ООН, але, оскільки Росія може накласти вето на будь-які рішення Ради Безпеки, місію, могло б взяти на себе НАТО, або «коаліція бажаючих» на чолі зі США, вважає Ставрідіс.
Для цього НАТО були б потрібні дві постійні морські бойові групи під командуванням нинішнього Головнокомандувача об’єднаних збройних сил альянсу, генерала армії США Кріса Каволі. Здійснювати операцію міг би командувач південними силами НАТО, який базується в італійському Неаполі. Для також операції потрібно було б залучити тральщики, враховуючи той факт, що Росія продовжує мінувати українські порти.
Іншою морською групою, яка б складалася з шести фрегатів і есмінців та мала велику вогневу потужність і засоби протиповітряної оборони, міг би командувати британський коммодор, розмірковує Ставрідіс. Штаб у Неаполі міг би призначити тризіркового командира для цілої оперативної групи, можливо, з Шостого флоту США в Середземному морі, припускає адмірал у відставці.
Торгові судна могли б об’єднатися у конвої по три-п’ять кораблів і їх би супроводжували два військові кораблі з керованими ракетами. Також, каже відставний адмірал, буде потрібний «значний повітряний компонент для здійснення патрулювання з відстеженням розташування російського Чорноморського флоту, який працює в основному з портів окупованого Криму, і для реагування на можливі авіаатаки Росії на кораблі».
«Кілька ескадрилій винищувачів можуть бути направлені на бази НАТО на півночі Туреччини або, ймовірніше, в Румунії та Болгарії», – каже Ставрідіс.
Ризики є значними, визнає адмірал у відставці
Колишній командувач силами НАТО в Європі визнає, що «все це було б страшенно складним і ризикованим». Але технічно це можливо і коаліція, сформована США, Великою Британією та їхніми чорноморськими партнерами з цим завданням би впоралася. Є ризик, що це приведе західних прихильників України до прямої конфронтації з Росію. Також колишній адмірал каже, що не обов’язково Туреччина захоче брати участь в такій операції. І він пам’ятає про ненавмисні інциденти, коли американські сили випадково збили іранський комерційний авіалайнер під час операції Earnest Will.
Однак, на думку колишнього адмірала, попри всі погрози Росії, навряд чи Кремль зважиться вступити у прямий бій з НАТО чи очолюваною США коаліцією чорноморських військових кораблів.
Перевізники також були б готові ризикувати – АР
Про те, що власники суден зацікавлені і надалі перевозити українське зерно через Чорне море, якщо можна буде зменшити ризики, написало днями інформаційне агентство Associated Press (AP) після розмов з представниками перевізників та страхових компаній.
Продовження поставок з України залежатиме від того, чи будуть судна застраховані на випадок можливих пошкоджень або травм і смертей членів екіпажу.
Страхуються самі судна, які перевозять українське зерно, і можуть коштувати десятки мільйонів доларів, також життя і здоров’я команди, – на борту може бути від 20 до 22 моряків, – і сам вантаж, яки може коштувати десятки мільйонів доларів, говорить виданню Джаенда Крішна, заступник голови морських радників у консалтинговій компанії з морських досліджень Drewry.
Страхувальники знають, що у Чорному морі кораблі можуть зіштовхнутися з вибухонебезпечними мінами, у них можуть влучити випадково при обстрілі порту, або ж самі стануть мішенню, що, на думку співрозмовника АР, було б «величезною ескалацією».
«Питання на мільйон доларів полягає в тому, чи є загрози для торговельного судноплавства серйозними і чи погрози буде виконано», – каже АР Джон Стауперт, старший менеджер з охорони навколишнього середовища та торгівлі Міжнародної палати судноплавства, великої судноплавної групи, яка представляє 80% світового комерційного флоту.
Стауперт каже, що «судноплавство завжди було дуже, дуже стійким перед обличчям такого роду ризиків», але зараз «немає способу дізнатися про те, що точно може статися, доки це не станеться».
Але страхувальники можуть погодити страхувати такі ризики, якщо будуть гарантії з боку ООН, чи іншої організації, яка може зменшити ризики, кажуть представники галузі.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
- Голос Америки
ЄС готовий експортувати все українське збіжжя "шляхами солідарності"
Євросоюз готовий експортувати майже всю українську сільськогосподарську продукцію "шляхами солідарності" та допомогти покрити витрати, заявив у вівторок єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.
"Це не перший раз, коли Росія (використовує) продовольство як зброю... Ситуація схожа на початок війни, - підкреслив єврокомісар. - Ми готові експортувати практично все. Це близько чотирьох мільйонів тонн на місяць олійних і зернових, і ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року".
Войцеховський додав, що ЄС розглядає кілька ініціатив від держав блоку, щоб розробити спільний план покриття додаткових транспортних витрат після виходу Росії із Чорноморської зернової угоди за посередництва Туреччини та ООН, що дозволяло експортувати українське збіжжя морем. Нині у Кремлі заявили, що повернення до угоди зараз "неможливе", допоки не будуть виконані вимоги Кремля щодо експорту російських добрив і продовольства.
"Росія виграє від цієї ситуації, тому що купувати зерно в Росії буде дешевше, ніж в Україні, яке транспортується через Польщу до балтійських портів", - сказав Войцеховський.
Нині Міжнародний валютний фонд оцінив, що вихід Росії з угоди може призвести до зростання світових цін на зерно на 10-15%.
Так звані шляхи солідарності – це залізничні та автомобільні транспортні сполучення через країни ЄС, які межують з Україною, такі як Польща та Угорщина, тоді як найважливіша дорога проходить через Румунію. Ініціативу було започатковано після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокування Кремлем українських чорноморських портів. Чорноморська зернова угода, укладена торік, дозволяла експортувати 40% української продукції, 60% - відправлялося через шляхи солідарності.
Водночас Литва закликала Єврокомісію розробити маршрут для українського зерна через порти Естонії, Латвії та Литви. Цей крок, як пишуть у листі троє литовських міністрів, створить "життєздатний і надійний альтернативний маршрут" для експорту української продукції, включаючи зерно, через порти Таллінна, Риги, Вентспілса, Лієпаї та Клайпеди.
Reuters відзначає, що залізниці України та країн Балтії побудовані на колії радянського типу, що не сумісні із коліями у Польщі, при цьому саме через Польщу міг би пролягати залізничний маршрут з України до Балтії в обхід території Білорусі чи Росії.
Напередодні США, а також низка країн світу рішуче засудили атаки Росії на порти та цивільну інфраструктуру у південних областях. При цьому речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що російські сили можуть розширити атаки проти української цивільної зернової інфраструктури і атакувати цивільні кораблі у Чорному морі.
А речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що РФ і далі використовує продовольство як зброю і "хоче позбавити економіку України основного джерела доходу".
У статті використано матеріали Reuters, AFP
- Голос Америки
Адміністрація президента США оголосила 43-й пакет військової допомоги Україні на $400 млн
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні – новий пакет військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів доларів для посилення контрнаступу України.
До пакету увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерія, бронетехніка. Українські військові отримають додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і HIMARS, а також зенітні комплекси Stinger, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, міномети калібру 120 мм і 60 мм, трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW).
До України надійдуть у складі нового пакету 32 бронетранспортери Stryker, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, безпілотні авіаційні системи Hornet (розвідувальні безпілотники), авіаційні ракети Hydra-70, тактичні аеронавігаційні системи, підривні боєприпаси для подолання перешкод.
Як повідомляв Голос Америки, Hornets — це крихітні нанодрони, які використовуються переважно для збору розвідувальної інформації. Україна раніше отримувала їх від інших західних союзників. Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки пакет допомоги ще не оголошено.
Крім того, вирішено надати Україні понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат, прилади нічного бачення та тепловізійні системи, запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
Це 43-й пакет допомоги за програмою президентських повноважень. Це дозволяє Пентагону швидко надавати озброєння із власних запасів і доставляти їх в Україну часто протягом декількох днів.
Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки, йдеться у коментарі до наданої допомоги.
- Голос Америки
Путін був “паралізованим” у ході “вагнерівського” заколоту та “втратив репутацію найжорсткішої людини в місті” – WP
Президент РФ Путін був немов паралізований і не міг діяти рішуче, коли 24 червня Євгеній Пригожин, керівник найманців “Групи Вагнера” розпочав спробу заколоту – більшу частину доби розпоряджень від російського керівництва не надходило. Про це у публікації за 25 липня пише видання Washington Post.
Видання також нагадує, що російські служби безпеки принаймні за два-три дні ознайомили російського президента з попередженнями розвідки про можливий заколот, тому було збільшено чисельність президентської охорони, але жодних інших заходів не було вжито, інформують джерела газети серед посадовців.
“У Путіна був час, щоб прийняти рішення ліквідувати [заколот] і заарештувати організаторів, – поділився один з них на умовах анонімності, – однак потім, коли це почало відбуватися, тривав параліч на всіх рівнях... Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довго не знали, як реагувати”.
Дані, опубліковані газетою, узгоджуються з оцінками директора ЦРУ Вільяма Бернса, який заявив минулого тижня про поведінку російського керівництва протягом перших 36 годин заколоту. Як повідомляв Голос Америки, згідно з інформацією Бернса, президент Росії Володимир Путін і досі, через місяць після заколоту ПВК «Вагнер», ще не вирішив, як вчинити із засновником компанії Євгеном Пригожиним.
WP також додає відповідь речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив журналістам видання, що оцінки розвідки є “нісенітницею” і поширюються “людьми, які мають нуль інформації”.
Утім, за висновком журналістів газети, тривалий “симбіоз” Путіна і Пригожина з часу їхньої першої зустрічі у Санкт-Петербурзі на початку 1990-х, “виявив слабкі сторони путінської системи управління, де ворогуючі клани протистоять один одному”.
А мовчанка Кремля навіть змусила керівників регіонального рівня підозрювати, що повстання не могло статися без певної згоди з Кремлем, про що публічно заявляли окремі силовики.
WP називає події довкола заколоту “найбільшою катастрофою правління Путіна”. А безлад у Кремлі, на думку авторів статті, також “відображає поглиблення розколу в службі безпеки та військовому істеблішменті Росії щодо ведення війни в Україні”.
Про “тріщини на фасаді російського режиму”, які створила повстання вагнерівців, говорив і державний секретар США Ентоні Блінкен. Як повідомляв Голос Америки, виступаючи на Безпековому Форму в Аспені, Блінкен сказав, що “НАТО має політику відкритих дверей, а Росія має політику відкритих вікон, і йому [Євгену Пригожину] потрібно дуже дбати про це”.
Як писав також Голос Америки, за підрахунками американського політолога Іана Бреммера, станом на вересень минулого року, смертельні хвороби, нещасні випадки та раптові самогубства з початку року забрали життя щонайменше 13-тьох російських топ-менеджерів, мільйонерів та мільярдерів, переважно пов'язаних з нафтогазовою галуззю. Для багатьох впливових і багатих росіян, які не підтримують війну в Україні, раптові загадкові смерті серед найбагатших людей Росії, служать попередженням і залякуванням.
“Путін показав себе як людина, яка не здатна приймати серйозні, важливі та швидкі рішення в критичних ситуаціях. Він просто сховався, – цитує WP Геннадія Гудкова, колишнього полковника російських спецслужб, а нині опозиційного політика у вигнанні. – Цього не зрозуміла більша частина російського населення. Але це дуже добре розуміла путінська еліта. Він більше не є гарантом їхньої безпеки та збереження системи”.
Інше джерело припускає, що Путін зробив “непрощенну помилку” і “втратив репутацію найжорсткішої людини в місті”.
А щодо російської влади і “вагнерівців”, то один із європейських силовиків сказав журналістам: “Вони створили собі монстра”. Маючи на увазі присутність найманців у “гарячих точках” планети, переплетення "Вагнера" з інтересами російської розвідки, роль в операціях у Сирії, Лівії та по всій Африці, де ПВК отримала доступ як до широких прав на видобуток корисних копалин, так і до значних обсягів інформації.
Форум